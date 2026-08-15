Россия нанесла удар по Кривому Рогу: город остался без света

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото иллюстративное: ГСЧС

Враг нанес удар по Кривому Рогу днем 15 августа. На месте удара возник пожар, один человек получил ранение. Последствия уточняются. В сети сообщают, что город остался без света после вражеской атаки, также наблюдались перебои в работе общественного электротранспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Днепропетровской ОВА.

Перебои с электричеством

В сети сообщили, что также были перебои с электротранспортом, но движение оперативно восстановили.

иСообщение Днепропетровской ОГА. Фото: скриншот

"Один человек ранен. Враг нанес удар по Кривому Рогу. Возник пожар. Ранение получил мужчина. Последствия уточняются", — сообщили в Днепропетровской ОГА.

Сообщение о пожаре. Фото: скриншот

Как ранее писали Новини.LIVE, российские войска нанесли удар по жилым кварталам Кривого Рога. Под ударом оказался строительный гипермаркет Эпицентр, в результате обстрела есть раненые.

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Также мы сообщали, что российские оккупанты атаковали АЗС возле Кривого Рога. Враг нанес удар реактивным дроном типа Shahed. Пострадали трое мирных жителей, среди которых был ребенок. Позже в ГСЧС обнародовали информацию, что одним из погибших оказался спасатель ГСЧС и его сын.