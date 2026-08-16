Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Кривому Розі після атаки РФ палає промисловість і є жертва

У Кривому Розі після атаки РФ палає промисловість і є жертва

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 05:10
Обстріл Кривого Рогу 16 серпня - у місті пожежі, загинула людина
Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Росіяни в ніч проти 16 серпня атакували Кривий Ріг балістикою та дронами. Внаслідок ворожих ударів в місті палають промислові об'єкти та вже відомо про жертву.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 16 серпня

Після ворожих ударів, які сталися приблизно о 02:04, голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про перші деталі наслідків атаки.

"Місто під комбінованою атакою балістичними ракетами та БпЛА... Ворог атакував два промислові підприємства. Проводимо аварійно-рятувальну операцію та гасіння пожежі", — йшлося у повідомленнях в Telegram.

Ще через деякий час наслідки атаки підтвердив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Окрім того, за його даними, через атаку загинула людина та є постраждалі.

Читайте також:

"Ворог завдав ударів по Кривому Рогу. Атакував промислові об’єкти. Зайнялася пожежа... Одна людина загинула внаслідок нічної атаки ворога на Кривий Ріг. Кількість поранених зросла до 6. Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів", — було сказано в Telegram.

Новина доповнюється...

Кривий Ріг пожежа обстріли війна в Україні загиблі постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації