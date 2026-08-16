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Главная Новости дня В Кривом Роге после нападения РФ горит промышленный объект, есть пострадавший

В Кривом Роге после нападения РФ горит промышленный объект, есть пострадавший

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 05:10
Обстрел Кривого Рога 16 августа — в городе произошли пожары, погиб человек
Срочная новость

В ночь на 16 августа россияне нанесли ракетно-баллистические удары и атаковали Кривой Рог с помощью дронов. В результате вражеских ударов в городе горят промышленные объекты, уже известно об одной жертве.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Днепропетровской ОГА.

Последствия обстрела Кривого Рога 16 августа

После вражеских ударов, которые произошли примерно в 02:04, председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о первых подробностях последствий атаки.

«Город подвергся комбинированной атаке баллистическими ракетами и БПЛА... Враг атаковал два промышленных предприятия. Проводим аварийно-спасательную операцию и тушение пожара», — говорилось в сообщениях в Telegram.

Еще спустя некоторое время последствия атаки подтвердил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Кроме того, по его данным, в результате атаки погиб человек и есть пострадавшие.

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«Враг нанёс удары по Кривому Рогу. Атаковал промышленные объекты. Возник пожар... Один человек погиб в результате ночной атаки врага на Кривой Рог. Число раненых возросло до 6. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей», — говорилось в Telegram.

Новость пополняется...

Кривой Рог пожар обстрелы война в Украине погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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