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Главная Новости дня Ночной обстрел Украины: последствия ликвидировали 341 спасатель

Ночной обстрел Украины: последствия ликвидировали 341 спасатель

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Дата публикации 16 августа 2026 13:05
Российский обстрел Украины 16 августа: разрушения в восьми областях и Киеве
Спасатель устраняет последствия российского обстрела Киева 16 августа. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 16 августа атаковали Украину. Последствия обстрела ликвидировали 341 спасатель и 93 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Разрушения зафиксированы в восьми областях и Киеве.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины 16 августа

В результате вражеских ударов в Киеве и области шесть человек получили ранения. В Кривом Роге погибли два человека, 14 пострадали. Еще один человек погиб в Сумах. Корецкий выразил соболезнования родным и близким.

Російський обстріл Києва 16 серпня
Последствия российского обстрела Киева 16 августа. Фото: ГСЧС
Атака Росії на Київ 16 серпня
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киева 16 августа. Фото: ГСЧС
Удар Росії по Києву 16 серпня
Удар России по Киеву 16 августа. Фото: ГСЧС

Под российской атакой оказались объекты инфраструктуры, жилые и гражданские объекты, энергетика.

Російський обстріл Одещини 16 серпня
Последствия российского обстрела Одесской области 16 августа. Фото: ГСЧС

"Благодарю Силы ПВО, благодаря профессионализму которых удалось избежать гораздо больших разрушений и спасти жизни людей. Спасибо спасателям, медикам, полицейским, коммунальщикам, энергетикам и всем, кто сейчас помогает в ликвидации последствий атаки", — добавил Корецкий.

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Пост Корецкого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, в ночь на 16 августа российские оккупанты атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами и дронами, в результате чего произошел масштабный пожар.

А в Киеве в результате ночного обстрела произошел пожар на территории книжного рынка в Оболонском районе. Огонь уничтожил часть павильонов, книги, товары и личное имущество предпринимателей.

Киев война Кривой Рог Сумы Одесская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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