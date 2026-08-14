Росіяни вісім разів атакували Краматорськ: є загиблий

Атака РФ на Краматорськ. Фото: Вадим Филашкин/Facebook

Щонайменше одна людина загинула, ще 15 отримали поранення внаслідок вечірніх ударів російських військ по Краматорській громаді Донецької області. Попередньо, окупанти застосували авіабомби.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, інформує Новини.LIVE.

Росіяни атакували Краматорськ та Біленьке

За його словами, у проміжку між 20:30 та 20:56 російські війська вісім разів ударили по Краматорську та селищу Біленьке.

У Краматорську зафіксували влучання у житловій забудові. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.

Інформація щодо інших руйнувань наразі уточнюється.

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На місцях працюють рятувальники

Після обстрілу на місцях працюють усі відповідальні служби. Вони допомагають постраждалим та встановлюють остаточні наслідки російських ударів.

Очільник МВА закликав жителів Донеччини подбати про власну безпеку та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Раніше Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували приміщення логістичної компанії у Павлограді. Внаслідок удару було пошкоджено об’єкт, на місці працювали відповідні служби.

Також Новини.LIVE також писали, що Росія атакувала Харківщину. Ворог завдав ударів по житловій забудові та енергетичній інфраструктурі області.