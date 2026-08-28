Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Восемь КАБов на Сумы: разрушена инфраструктура, есть раненые

Восемь КАБов на Сумы: разрушена инфраструктура, есть раненые

Ua ru
28 августа 2026 07:39
Вісім КАБів на Суми: в місті зруйнована інфраструктура, є поранені
Пожар в зоне прилета в Сумах. Фото: Кордон.Медиа

Вечером 27 августа российские войска нанесли массированный авиаудар по Сумам, сбросив на город сразу восемь управляемых авиабомб. Оккупанты целились по гражданским объектам, в результате чего под вражеским огнем оказались жилые дома частного сектора, местная промзона, СТО и один из инфраструктурных объектов. В результате вражеской атаки трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, а спасателям пришлось извлекать людей из-под завалов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумскую военную администрацию.

Реклама

Две волны атаки

Атака проходила в два этапа: первые четыре КАБы разорвались в городе примерно в 20:30, а еще четыре взорвались уже через час.

Всего зафиксировано восемь попаданий в пяти разных районах города, причем один из частных жилых домов боеприпас разнес полностью в щепки. Его жильцов удалось извлечь из-под завалов.

Взрывной волной и осколками повреждено около 15 соседних домов. Кроме того, разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры, хозяйственные помещения и автомобили.

Читайте также:

Повторные российские авиаудары по Сумам четырьмя КАБами пришлись на две локации.

Восемь КАБов на Сумы: разрушена инфраструктура, есть раненые - фото 1
Сообщение Сумской МВА о второй волне атаки. Фото: скриншот

Эти КАБы поразили территорию промышленной зоны и территорию станции технического обслуживания в Заречном районе города.

На местах разрушений всю ночь работали экстренные службы, коммунальщики и медики.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 27 августа россияне уничтожили распределительный центр Дома игрушек, где хранилась значительная часть товара. Оттуда игрушки ежедневно отправлялись в магазины сети по всей Украине. При этом сотрудники не пострадали.

Также мы писали, что российские войска нанесли авиаудары по жилым районам Краматорска. В результате атаки ранения получили 19 гражданских лиц, среди них — двухмесячная девочка. По предварительным данным, россияне применили девять авиабомб ФАБ-250, повредив 34 многоквартирных дома.

Сумы обстрелы война в Украине КАБ разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации