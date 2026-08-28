Вісім КАБів на Суми: в місті зруйнована інфраструктура, є поранені

Пожар в зоне прилета в Сумах. Фото: Кордон.Медиа

Вечером 27 августа российские войска нанесли массированный авиаудар по Сумам, сбросив на город сразу восемь управляемых авиабомб. Оккупанты целились по гражданским объектам, в результате чего под вражеским огнем оказались жилые дома частного сектора, местная промзона, СТО и один из инфраструктурных объектов. В результате вражеской атаки трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, а спасателям пришлось извлекать людей из-под завалов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумскую военную администрацию.

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Две волны атаки

Атака проходила в два этапа: первые четыре КАБы разорвались в городе примерно в 20:30, а еще четыре взорвались уже через час.

Всего зафиксировано восемь попаданий в пяти разных районах города, причем один из частных жилых домов боеприпас разнес полностью в щепки. Его жильцов удалось извлечь из-под завалов.

Взрывной волной и осколками повреждено около 15 соседних домов. Кроме того, разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры, хозяйственные помещения и автомобили.

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Сообщение Сумской МВА о второй волне атаки. Фото: скриншот

Эти КАБы поразили территорию промышленной зоны и территорию станции технического обслуживания в Заречном районе города.

На местах разрушений всю ночь работали экстренные службы, коммунальщики и медики.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 27 августа россияне уничтожили распределительный центр Дома игрушек, где хранилась значительная часть товара. Оттуда игрушки ежедневно отправлялись в магазины сети по всей Украине. При этом сотрудники не пострадали.

Также мы писали, что российские войска нанесли авиаудары по жилым районам Краматорска. В результате атаки ранения получили 19 гражданских лиц, среди них — двухмесячная девочка. По предварительным данным, россияне применили девять авиабомб ФАБ-250, повредив 34 многоквартирных дома.