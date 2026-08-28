Вісім КАБів на Суми: в місті зруйнована інфраструктура, є поранені

Восемь КАБов на Сумы: разрушена инфраструктура, есть раненые
Вечером 27 августа российские войска нанесли массированный авиаудар по Сумам, сбросив на город сразу восемь управляемых авиабомб. Оккупанты целились по гражданским объектам, в результате чего под вражеским огнем оказались жилые дома частного сектора, местная промзона, СТО и один из инфраструктурных объектов. В результате вражеской атаки трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, а спасателям пришлось извлекать людей из-под завалов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумскую военную администрацию.
Две волны атаки
Атака проходила в два этапа: первые четыре КАБы разорвались в городе примерно в 20:30, а еще четыре взорвались уже через час.
Всего зафиксировано восемь попаданий в пяти разных районах города, причем один из частных жилых домов боеприпас разнес полностью в щепки. Его жильцов удалось извлечь из-под завалов.
Взрывной волной и осколками повреждено около 15 соседних домов. Кроме того, разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры, хозяйственные помещения и автомобили.
Повторные российские авиаудары по Сумам четырьмя КАБами пришлись на две локации.
Эти КАБы поразили территорию промышленной зоны и территорию станции технического обслуживания в Заречном районе города.
На местах разрушений всю ночь работали экстренные службы, коммунальщики и медики.
Как ранее сообщали Новини.LIVE, 27 августа россияне уничтожили распределительный центр Дома игрушек, где хранилась значительная часть товара. Оттуда игрушки ежедневно отправлялись в магазины сети по всей Украине. При этом сотрудники не пострадали.
Также мы писали, что российские войска нанесли авиаудары по жилым районам Краматорска. В результате атаки ранения получили 19 гражданских лиц, среди них — двухмесячная девочка. По предварительным данным, россияне применили девять авиабомб ФАБ-250, повредив 34 многоквартирных дома.