Російська атака знищила розподільчий центр Будинку іграшок

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У четвер, 27 серпня, унаслідок російської атаки було знищено розподільчий центр мережі магазинів "Будинок іграшок". Там зберігалася значна частина товару, звідки його щодня відправляли до магазинів і клієнтів по всій Україні. Компанія продовжує працювати, однак частина вже оформлених замовлень може приїхати із затримкою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву "Будинку іграшок"

Реклама

Росіяни знищили розподільчий центр "Будинку іграшок"

У компанії зазначили, що 27 серпня внаслідок російської атаки було знищено розподільчий центр, де зберігалася значна частина іграшок. Звідти товар щодня відправляли до магазинів мережі по всій Україні.

Водночас працівники "Будинку іграшок" не постраждали.

Частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося, тому з клієнтами, яких це стосуватиметься, компанія зв’яжеться окремо.

Читайте також:

За оплачені замовлення, які через наслідки атаки доведеться скасувати, клієнтам повернуть кошти.

Офлайн-магазини мережі продовжують працювати, а сайт приймає нові замовлення.

Скриншот заяви компанії/Facebook

Що відомо про наслідки атаки на "Будинок іграшок"

СЕО "Будинку іграшок" Марія Назаренко також повідомила, що під час повітряної тривоги команда перебувала в укритті, тому люди не постраждали. Вона наголосила, що розподільчий центр є важливою частиною роботи компанії, тому його знищення може вплинути на частину процесів:

"Сьогодні вночі було знищено розподільчий центр "Будинку Іграшок". Місце, де зберігалася значна частина товару і звідки щодня іграшки відправлялись до наших клієнтів по всій Україні".

За словами Назаренко, попри наслідки атаки "Будинок іграшок" продовжує працювати.

Скриншот заяви СЕО "Будинку іграшок"/Instagram

Новини.LIVE інформували, що у Києві внаслідок російської атаки 27 серпня пошкоджено спортивний комплекс у Печерському районі. Уламки безпілотника впали неподалік стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Сама арена вціліла, а масштаби пошкоджень мають встановити згодом.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок російської атаки на Київщину 27 серпня пошкоджені та зруйновані цивільні об’єкти у чотирьох районах області. У Бориспільському районі спалахнули складські приміщення, а у Фастівському пошкоджені склади. За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали.