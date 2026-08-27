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Главная Новости дня Россияне уничтожили склад сети магазинов "Будинок іграшок"

Россияне уничтожили склад сети магазинов "Будинок іграшок"

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27 августа 2026 15:53
Российская атака уничтожила распределительный центр Будинку іграшок
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В четверг, 27 августа, в результате российской атаки был уничтожен распределительный центр сети магазинов "Будинок іграшок". Там хранилась значительная часть товара, откуда его каждый день отправляли в магазины и клиенты по всей Украине. Компания продолжает работать, однако часть уже оформленных заказов может приехать с задержкой.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление "Будинку іграшок"

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Россияне уничтожили распределительный центр "Будинку іграшок"

В компании отметили, что 27 августа в результате российской атаки был уничтожен распределительный центр, где хранилась значительная часть игрушек. Оттуда товар каждый день отправляли в магазины сети по всей Украине.

В то же время работники "Будинку іграшок" не пострадали.

Часть уже оформленных заказов может приехать позже, чем планировалось, поэтому с клиентами, к которым это относится, компания свяжется отдельно.

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За оплаченные заказы, которые из-за последствий атаки придется отменить, клиентам вернут средства.

Оффлайн магазины сети продолжают работать, а сайт принимает новые заказы.

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Скриншот заявления компании/Facebook

Что известно о последствиях атаки на "Будинок іграшок"

СЕО "Будинку іграшок" Мария Назаренко также сообщила, что во время воздушной тревоги команда находилась в укрытии, поэтому люди не пострадали. Она подчеркнула, что распределительный центр является важной частью работы компании, поэтому его уничтожение может повлиять на часть процессов:

"Сегодня ночью был уничтожен распределительный центр "Будинку іграшок". Место, где хранилась значительная часть товара и откуда ежедневно игрушки отправлялись к нашим клиентам по всей Украине" .

По словам Назаренко, несмотря на последствия атаки "Будинок іграшок" продолжает работать.

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Скриншот заявления СЕО "Будинку іграшок"/Instagram

Новини.LIVE информировали, что в Киеве в результате российской атаки 27 августа поврежден спортивный комплекс в Печерском районе. Обломки беспилотника упали недалеко от стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Сама арена уцелела, а масштабы повреждений должны быть установлены впоследствии.

Новини.LIVE также писали, что в результате российской атаки на Киевщину 27 августа повреждены и разрушены гражданские объекты в четырех районах области. В Бориспольском районе загорелись складские помещения, а в Фастовском повреждены склады. По предварительным данным, в результате атаки люди не пострадали.

обстрелы магазины война в Украине Россия атака разрушения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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