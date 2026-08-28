Россия нанесла удар четырьмя КАБами по терминалу Нової пошти в Сумах
В результате массированной российской атаки в ночь на 28 августа были уничтожены сортировочные центры Нової пошти в Сумах. Российская армия сбросила 4 управляемые авиабомбы на терминал в Сумах, повредив также 3 грузовика. К счастью, погибших среди сотрудников нет.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу компании.
Атака на «Новую почту»
В настоящее время продолжается оценка последствий вражеской атаки. В компании подчеркнули, что компенсируют клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжутся с каждым, чтобы сообщить детали возмещения.
"Несмотря на атаки, Нова пошта продолжает работать. Актуальный статус отправлений можно посмотреть в мобильном приложении и на официальном сайте компании", — отметили в компании.
Как сообщали Новини.LIVE, в целом 27 августа Россия атаковала Сумы восемью управляемыми авиабомбами. В результате атаки пострадали трое человек — они оказались под завалами частного дома. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Также мы писали, что российские войска атаковали Сумы в ночь на пятницу, 21 августа. Они направили беспилотники на жилой сектор, где вспыхнули масштабные пожары. Пострадавших нет.