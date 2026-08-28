Россия нанесла удар четырьмя КАБами по терминалу Нової пошти в Сумах

Пожар на месте обстрела в Сумах. Фото: «Новая Почта»

В результате массированной российской атаки в ночь на 28 августа были уничтожены сортировочные центры Нової пошти в Сумах. Российская армия сбросила 4 управляемые авиабомбы на терминал в Сумах, повредив также 3 грузовика. К счастью, погибших среди сотрудников нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу компании.

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Атака на «Новую почту»

В настоящее время продолжается оценка последствий вражеской атаки. В компании подчеркнули, что компенсируют клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжутся с каждым, чтобы сообщить детали возмещения.

Сообщение «Новой почты». Фото: скриншот

"Несмотря на атаки, Нова пошта продолжает работать. Актуальный статус отправлений можно посмотреть в мобильном приложении и на официальном сайте компании", — отметили в компании.

Как сообщали Новини.LIVE, в целом 27 августа Россия атаковала Сумы восемью управляемыми авиабомбами. В результате атаки пострадали трое человек — они оказались под завалами частного дома. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Также мы писали, что российские войска атаковали Сумы в ночь на пятницу, 21 августа. Они направили беспилотники на жилой сектор, где вспыхнули масштабные пожары. Пострадавших нет.