РФ вдарила чотирма КАБами по терміналу Нової пошти в Сумах

Пожежа на місці обстрілу в Сумах. Фото: Нова Пошта

Внаслідок масованої російської атаки у ніч проти 28 серпня було знищено сортувальні центри "Нової пошти" в Сумах. Російська армія скинула 4 керовані авіабомби на термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки. На щастя, загиблих серед співробітників немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу компанії.

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Атака на Нову пошту

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. В компанії наголосили, що компенсують клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв’яжуться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

Повідомлення Нової пошти. Фото: скріншот

"Попри атаки Нова пошта продовжує працювати. Актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії", — зазначили у компанії.

Як повідомляли Новини.LIVE, загалом 27 серпня Росія атакувала Суми вісьмома керованими авіабомбами. В результаті атаки постраждали троє людей — вони опинилися під завалами приватного будинку. Їх госпіталізовано у важкому стані.

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Також ми писали, російські війська атакували Суми у ніч проти п'ятниці, 21 серпня. Вони спрямували безпілотники на житловий сектор, де спалахнули масштабні пожежі. Прстраждалих немає.