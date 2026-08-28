Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вдарила чотирма КАБами по терміналу Нової пошти в Сумах

РФ вдарила чотирма КАБами по терміналу Нової пошти в Сумах

Ua ru
28 серпня 2026 09:58
РФ вдарила чотирма КАБами по терміналу Нової пошти в Сумах
Пожежа на місці обстрілу в Сумах. Фото: Нова Пошта

Внаслідок масованої російської атаки у ніч проти 28 серпня було знищено сортувальні центри "Нової пошти" в Сумах. Російська армія скинула 4 керовані авіабомби  на термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки. На щастя, загиблих серед співробітників немає. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу компанії.

Реклама

Атака на Нову пошту

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. В компанії наголосили, що компенсують клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв’яжуться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

РФ вдарила чотирма КАБами по терміналу Нової Пошти в Сумах - фото 1
Повідомлення Нової пошти. Фото: скріншот

"Попри атаки Нова пошта продовжує працювати. Актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії", — зазначили у компанії. 

Як повідомляли Новини.LIVE, загалом 27 серпня Росія атакувала Суми вісьмома керованими авіабомбами. В результаті атаки постраждали троє людей — вони опинилися під завалами приватного будинку. Їх госпіталізовано у важкому стані.

Читайте також:

Також ми писали, російські війська атакували Суми у ніч проти п'ятниці, 21 серпня. Вони спрямували безпілотники на житловий сектор, де спалахнули масштабні пожежі. Прстраждалих немає.

Нова пошта Суми обстріли КАБ руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації