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Головна Новини дня РФ ударила по будинку в Сумах: є постраждалі

РФ ударила по будинку в Сумах: є постраждалі

Ua
Дата публікації: 21 серпня 2026 02:48
Армія РФ уночі 21 серпня 2026 року обстріляла Суми
Термінова новина

У ніч проти п'ятниці, 21 серпня, армія РФ атакувала Суми. Під ударом опинилися об'єкти міської цивільної інфраструктури та житловий сектор. У Ковпаківському районі спалахнули пожежі на кількох локаціях. Зокрема, горить двоповерховий житловий будинок — постраждали люди.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Сум уночі 21 серпня 

Відомо про щонайменше двох травмованих. Вони перебували всередині будинку, який унаслідок удару охопило полум'я. 

"Загроза повторних ударів стримує роботу рятувальників", — зазначив Кривошеєнко.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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