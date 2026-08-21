Армия РФ ночью 21 августа 2026 года обстреляла Сумы

Россия нанесла удар по дому в Сумах: есть пострадавшие
В ночь на пятницу, 21 августа, армия РФ атаковала Сумы. Под ударом оказались объекты городской гражданской инфраструктуры и жилой сектор. В Ковпаковском районе вспыхнули пожары в нескольких местах. В частности, горит двухэтажный жилой дом — есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Сум в ночь на 21 августа
Известно о как минимум травмированных. Они находились внутри дома, который в результате удара охватило пламя.
"Угроза повторных ударов сдерживает работу спасателей", — отметил Кривошеенко.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление экономического эксперта Алексея Куща сообщал, что ближайшей зимой в Украине могут возникнуть серьезные проблемы с газоснабжением. Эксперт предполагает, что голубое топливо населению придется поставлять с особыми ограничениями. Такие неблагоприятные условия могут возникнуть из-за постоянных российских атак на топливную инфраструктуру.
Также Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК писал, что 17 августа РФ нанесла удар по шахте в Днепропетровской области. Погиб работник. Получила повреждения инфраструктура.