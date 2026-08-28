РФ знищила завод Хортиця у Запоріжжі 28 серпня: підприємство не відновити

Наслідки російського удару по заводу "Хортиця". Фото: пресслужба Global Spirits

Російські окупанти у пʼятницю, 28 серпня, вдарили по лікеро-горілчаному заводу "Хортиця" в Запоріжжі. Він входить у групу Global Spirits. Внаслідок атаки завод не підлягає відновленню.

Про це повідомила пресслужба Global Spirits для NV Бізнес, передає Новини.LIVE.

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РФ знищила завод "Хортиця"

Загалом зафіксовано чотири прильоти по заводу. Пожежа, яка сталася після атаки, горіла щонайменше три години. У Global Spirits повідомили, що підприємство не підлягає відновленню.

"Частина продукції згоріла повністю, частина — оплавилась та підлягає утилізації", — додають там.

Через втрату компанія втратила близько 3-4 мільйонів пляшок продукції, за які вже було сплачено акцизний податок.

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Крім того, у компанії повідомили, що через російський обстріл Київської області в ніч проти 19 липня було повністю зруйновано головний склад підприємства. За попередніми підрахунками, завдані збитки перевищують 100 мільйонів гривень.

Лікеро-горілчаний завод "Хортиця" є одним із ключових виробничих активів холдингу Global Spirits. Підприємство спроєктували за спеціальною технологічною концепцією та оснастили обладнанням провідних світових виробників. Виробництво горілки "Хортиця" на заводі стартувало у грудні 2003 року.

Підприємство також випускало продукцію інших брендів Global Spirits — "Мороша", "Первак", "Медова", "Пшенична сльоза" та Gold Ukraine.

Як писали Новини.LIVE, 28 серпня російські окупанти знищили останній торговельний центр "Епіцентр" у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є поранені та сталася масштабна пожежа.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що цієї ночі сили ППО України відбивали наліт понад 160 російських дронів. Загалом вдалося знешкодити 137 цілей.