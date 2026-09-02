Новые базы оккупантов в Крыму: где Россия скрывает свои морские дроны

Порт в оккупированном Крыму. Фото: российские СМИ

Вооруженные силы России активно развертывают инфраструктуру для морских дронов на крымском побережье озера Донузлав. На новых спутниковых снимках в районе Новоозерного зафиксировано появление специальных элингов. Эксперты предполагают, что там могут проводиться испытания российских беспилотных катеров перед их применением.

Об этом сообщили OSINT-исследователи канала "КиберБорошно", передает Новини.LIVE.

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Россия разворачивает базу морских дронов в Крыму

Анализ спутниковых снимков временно оккупированного Крыма выявил новую военную активность РФ. Россияне обустраивают базы для морских беспилотных аппаратов. Работы развернулись на побережье озера Донузлав, недалеко от населенного пункта Новоозерное, где появились специализированные здания для обслуживания роботизированных скоростных катеров без экипажа.

Места расположения новых баз. Фото: «КиберБорошно»

Исследователи отмечают, что обнаруженные объекты предназначены непосредственно для хранения, а также возможного ремонта российских беспилотных катеров.

"На берегу озера Донузлав во временно оккупированном Крыму, вблизи населённого пункта Новоозерное, россияне построили эллинг, предположительно предназначенный для хранения БЭКов", — говорится в сообщении исследователей.

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Сообщение об обнаруженных базах. Фото: "КиберБорошно"

Несмотря на активное строительство соответствующей инфраструктуры, российская армия пока не задействует собственные надводные дроны для выполнения реальных боевых операций. Однако эксперты убеждены, что появление таких укрытий не является случайным.

Вероятно, в настоящее время оккупанты сосредоточились на этапе испытаний этих роботизированных средств, поэтому параллельно создают необходимую материальную базу для их будущего массового развертывания в ходе войны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские силы успешно нанесли удары по военным объектам противника 22 августа и в ночь на 23 августа. Удары нанесли по целям сразу в нескольких уголках оккупированного Крыма, в частности под удар попала база, где россияне держали беспилотные катера.

Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что за сутки захватчики способны запускать более сотни реактивных дронов по нашим городам, однако мобильные группы и средства ПВО научились успешно уничтожать эту угрозу.

Депутат Марьян Заблоцкий сообщил, что против скоростных реактивных «Шахедов» найдено проверенное и доступное по цене решение. Американские партнеры уже оплатили производство первых образцов, и если замысел сработает, то новая система начнет охоту на вражеские дроны уже через пару недель.