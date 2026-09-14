Жителей Крыма пытаются мобилизовать в армию РФ

Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев. Фото: Крымскотатарский ресурсный центр

У північній частині тимчасово окупованого Криму вже було понад десять випадків, коли жителям намагалися вручити повістки, аби надалі мобілізувати цих людей до армії Російської Федерації (РФ). Серед тих, кого хотіли призвати до російського війська, є кримські татари. Деякі з тих, хто ледь не став частиною окупаційної армії, намагаються виїхати за межі Криму.

Про це з посиланням на Кримський ресурсний центр передає Новини.LIVE.

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Мобілізація у Криму

"Питання в тому, що дійсно на території Північного Криму нам відомо про трохи більше десятка випадків, коли вже намагаються давати повістки для мобілізації", — зазначив у коментарі телеканалу ATP голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру та член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

Якщо людину, якій загарбники вручили повістку, ще не оголосили в розшук, важливо діяти оперативно, адже тим, хто перебуває в розшуку, можуть суттєво обмежити можливості для виїзду.

Раніше Кримськотатарський Ресурсний Центр запустив кампанію "Могилізація". Жителям Криму пояснюють, що робити, якщо отримав повістку, як уникнути мобілізації, зривати мобілізаційні заходи та виїхати за межі півострова.

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