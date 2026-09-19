Адские санкции против РФ: Сибига призвал мир последовать примеру США
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров в Европейском союзе и других странах "Большой семерки" ужесточить санкции против России. С этим заявлением он выступил после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон, усиливающий санкционное давление на Россию и Иран.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Андрея Сибиги.
Сибига отреагировал на решение Трампа
Андрей Сибига назвал подписание Дональдом Трампом закона Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act "историческим днем". По его словам, документ усилит давление на Россию и тех, кто способствует ее войне против Украины.
"Подписание президентом Трампом закона "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act" усилит давление на Россию и тех, кто способствует ее войне против Украины. Это еще больше изолирует агрессора и сократит ресурсы, питающие его войну", — заявил глава МИД.
Сибига также отметил двухпартийную поддержку документа в Конгрессе США и роль сенатора Линдси Грэма в его продвижении.
Сибига призвал партнеров усилить санкции
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что решение США должно стать сигналом для других партнеров.
"Лидерство США посылает миру четкий сигнал: санкции против России должны быть усилены. Ожидаем дальнейших решительных шагов от наших партнеров в ЕС и других стран G7", — сказал Сибига.
По его словам, международное давление на Россию должно быть скоординированным, чтобы заставить Москву прекратить войну.
Как писали Новини.LIVE, Трамп подписал закон Грема о санкциях против РФ. Документ предусматривает новые ограничения в отношении российских чиновников, банков и "теневого флота", а также позволяет президенту США вводить пошлины до 100% для определенных стран — покупателей российских энергоресурсов.
Также МИД Украины призвал не признавать выборы РФ на оккупированных территориях. В ведомстве подчеркнули, что проведение российского голосования на временно оккупированных территориях не создает для РФ никаких правовых оснований для распространения на них своей юрисдикции.