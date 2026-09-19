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Главная Новости дня Адские санкции против РФ: Сибига призвал мир последовать примеру США

Адские санкции против РФ: Сибига призвал мир последовать примеру США

Ua ru
19 сентября 2026 10:15
Адские санкции против РФ: Сибига призвал мир последовать примеру США
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров в Европейском союзе и других странах "Большой семерки" ужесточить санкции против России. С этим заявлением он выступил после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон, усиливающий санкционное давление на Россию и Иран.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Андрея Сибиги.

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Сибига отреагировал на решение Трампа

Адские санкции против РФ: Сибига призвал мир последовать примеру США - фото 1
Пост МИД. Фото: скриншот

Андрей Сибига назвал подписание Дональдом Трампом закона Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act "историческим днем". По его словам, документ усилит давление на Россию и тех, кто способствует ее войне против Украины.

"Подписание президентом Трампом закона "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act" усилит давление на Россию и тех, кто способствует ее войне против Украины. Это еще больше изолирует агрессора и сократит ресурсы, питающие его войну", — заявил глава МИД.

Сибига также отметил двухпартийную поддержку документа в Конгрессе США и роль сенатора Линдси Грэма в его продвижении.

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Сибига призвал партнеров усилить санкции

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что решение США должно стать сигналом для других партнеров.

"Лидерство США посылает миру четкий сигнал: санкции против России должны быть усилены. Ожидаем дальнейших решительных шагов от наших партнеров в ЕС и других стран G7", — сказал Сибига.

По его словам, международное давление на Россию должно быть скоординированным, чтобы заставить Москву прекратить войну.

Как писали Новини.LIVE, Трамп подписал закон Грема о санкциях против РФ. Документ предусматривает новые ограничения в отношении российских чиновников, банков и "теневого флота", а также позволяет президенту США вводить пошлины до 100% для определенных стран — покупателей российских энергоресурсов.

Также МИД Украины призвал не признавать выборы РФ на оккупированных территориях. В ведомстве подчеркнули, что проведение российского голосования на временно оккупированных территориях не создает для РФ никаких правовых оснований для распространения на них своей юрисдикции.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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