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Главная Новости дня Трамп подписал закон Грэма о санкциях против РФ

Трамп подписал закон Грэма о санкциях против РФ

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18 сентября 2026 00:52
Трамп подписал закон Грэма: что он предусматривает
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России и Ирана, инициированный сенатором Линдси Грэмом. Документ предусматривает новые ограничения в отношении российских чиновников, финансовых учреждений и "теневого флота". Также закон предоставляет президенту США право вводить пошлины до 100% в отношении определенных стран, закупающих российскую нефть и газ.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Трамп подписал закон о санкциях

Президент США Дональд Трамп подписал Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Закон назван в честь покойного сенатора Линдси Грэма, который был одним из его главных авторов.

Документ усиливает санкционное давление на Россию и Иран и предусматривает новые экономические ограничения.

Что предусматривает закон Грэма

Закон предусматривает первичные и вторичные санкции против российских чиновников, олигархов и членов их семей, иностранных граждан, а также российских банков и других финансовых учреждений. Отдельно документ предусматривает санкции против российского "теневого флота" и иностранных лиц и судов, которые используются российским правительством для обхода санкций.

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Кроме того, закон предоставляет президенту США право вводить целевые пошлины до 100% для определенных стран. Речь идет о пяти крупнейших импортерах российской сырой нефти, пяти крупнейших импортерах российского природного газа и пяти странах, способствующих обходу санкций против российской нефти.

Документ также продлевает действие "Закона о санкциях против Ирана" 1996 года ещё на пять лет. Срок действия этого закона должен был истечь в конце 2026 года.

Как закон принимался в Конгрессе

Сенат США одобрил законопроект в августе 2026 года 86 голосами против 11. 16 сентября Палата представителей поддержала документ со счётом 262 голоса против 159, после чего его передали президенту США.

Законопроект был представлен в Конгрессе в 2025 году сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем. После смерти Грэма в июле 2026 года документ получил название "Закон Линдси О. Грэма о введении санкций против России и Ирана 2026 года" (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026).

После принятия законопроекта Палатой представителей сенатор Ричард Блументаль заявил: "Народу Украины: вы не одиноки".

Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, Блументаль добавил: "Ваша экономика шатается. Мы собираемся задушить вашу военную машину".

Что известно о пошлинах для покупателей российских энергоресурсов

Отдельное положение закона касается стран, закупающих российские энергоресурсы. Документ наделяет президента США полномочиями вводить против определенных государств пошлины в размере до 100%.

В то же время подписание закона не означает автоматического введения 100-процентных пошлин. Документ предоставляет администрации Трампа соответствующие полномочия, а решение об их применении остается за президентом.

Механизм касается пяти крупнейших импортеров российской сырой нефти, пяти крупнейших импортеров российского природного газа и пяти стран, способствующих обходу санкций против российской нефти.

Новини.LIVE сообщали, что 17 сентября 2026 года сенатор США Кэти Бритт заявила о широкой поддержке в Конгрессе законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. По её словам, документ должен предоставить президенту Дональду Трампу дополнительные инструменты для завершения войны и усиления давления на Россию. Бритт отметила, что законопроект должен быть передан Трампу на подпись.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 17 сентября 2026 года Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против России, который продвигал сенатор Линдси Грэм. Документ поддержали 262 конгрессмена, ещё 159 выступили против, после чего его направили президенту США Дональду Трампу. В Белом доме заявили, что Трамп планирует подписать законопроект.

санкции против России США закон Дональд Трамп Палата представителей США Линдси Грэм
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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