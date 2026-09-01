Санкции Грєма против России - Палата представителей США начала рассмотрение санкций

Капитолий. Фото: Reuters

В среду вечером, 16 сентября, Палата представителей США начала дебаты по поводу законопроекта об "адских санкциях" против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Ожидается, что спикер Майк Джонсон вынесет документ на итоговое голосование уже сегодня, в ночь на 17 сентября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посты журналиста "Радио Свобода Европа" Алекса Рауфоглу в соцсети Х.

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Какой спор происходит вокруг санкций

Важно отметить, что подавляющее большинство демократов и республиканцев не сомневаются в том, что законопроект нужно принять. Однако несмотря на это, между законодателями происходит ожесточенная полемика.

В частности, лидер демократов в Палате представителей Стэнли Хойер охарактеризовал документ Грэма как "антироссийский и проукраинский законопроект", призвав законодателей послать президенту США Дональду Трампу "четкий сигнал к действию". Он подчеркнул, что если санкции не примут, то "в Кремле будут аплодисменты, а в Киеве — слезы".

При этом республиканец Майкл Маккол, который сказал, что новые ограничения должны усилить падение на Москву и заставить диктатора РФ Владимира Путина пойти на переговоры, выразил сомнение в словах Хойера о "четком сигнале".

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Он подчеркнул, что если в Конгрессе хотя послать Трампу сигнал, то нужно "выделить Украине 12-15 млрд долларов" на вооружение, а также обеспечить то, чтобы под санкции подпадали Китай и Индия.

Тем временем демократ Гейб Амо во время дебатов назвал предлагаемые санкции Грэма "неправильным инструментом". По его словам, президент США и так имеет полномочия для введения санкций против РФ, а новые полномочия, предлагаемые в рамках законопроекта, могут привести к росту цен и нанести удар по союзникам (хотя в целом Амо выступил "за" законопроект Грэма).

Что еще известно о дебатах

Республиканка Энн Вагнер призвала принять санкции и подчеркнула, что главное, чтобы "война Путина закончилась". К ее словам присоединился вышеупомянутый Майкл Маккол, который дополнил гуманитарный аргумент. Он напомнил, что в следствие начатой Россией войны погибли и ранены сотни тысяч украинцев, подчеркнув, что доходы Москвы от российской энергетики продолжают способствовать росту жертв.

Но есть и те, кто против "адских санкций" Грэма. Например, среди таких демократ Дон Байер, который назвал документ "благом намерением, но ужасно несовершенным". Он считает, что законопроект в случае принятия даст Трампа исключительно новые тарифные рычаги давления — причем не на РФ, а на союзников.

Еще один демократ, Ричард Нил, в целом поддерживает введение санкций, однако он говорит, что не видит последовательности в политике команды Трампа в отношении Украины. В частности, он вспомнил конфликт между Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским а Овальном кабинете в феврале 2025 года и в связи с этим поставил под сомнение то, а остаются ли республиканцы солидарными с Украиной.

Ричарда Нила также поддержал демократ Ллойд Доггетт, который отметил, что именно Дональд Трамп "сократил помощь Украине", "хочет ослабить давление на российскую нефть" и сделал другие вещи.

На данный момент дебаты между законодателями еще продолжаются. Напомним, что если документ примут, то администрация Трампа сможет ввести пошлины в размере 100% на страны, которые покупают российскую нефть и газ, включая Китай и Индию.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, летом санкции Грэма продержал Сенат США, а в ночь на 16 сентября документ прошел процедурное голосование в Палате представителей. Это в свою очередь, открыло путь к окончательному голосованию за документ, и если его поддержат, тогда законопроект отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Также мы писали, что Трамп после смерти Грэма сказал, что сенатор был решительным сторонником помощи Украине.