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Главная Новости дня Трамп: сенатор Грэм был решительным сторонником оказания помощи Украине

Трамп: сенатор Грэм был решительным сторонником оказания помощи Украине

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 17:50
Трамп: сенатор Грэм был решительным сторонником оказания помощи Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о покойном сенаторе Линдси Грэме во время своего интервью. Он упомянул о долгих и хороших личных отношениях с влиятельным республиканцем. При этом глава Белого дома обратил особое внимание на неизменные внешнеполитические взгляды покойного законодателя и его поддержку Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на телефонное интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News.

Линдси Грэм был другом Украины

По словам Трампа, Линдси Грэм при жизни оставался крайне решительным и бескомпромиссным сторонником оказания масштабной военной поддержки Вооруженным силам Украины.

"Он очень воинственно настроен по отношению к Украине. Я имею в виду, что Линдси нравилась война… А я сказал: Ты хороший парень. Почему тебе так нравится война?. Он был человеком, который любил войну", — заявил Дональд Трамп.

Президент США также назвал своего коллегу политическим ястребом, который всегда демонстрировал очень воинственный настрой в вопросе решения глобальных мировых кризисов. Но в течение последних нескольких недель Грэм начал постепенно склоняться к возможности подписания мирного соглашения с Тегераном.

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Официальная церемония прощания с американским политиком состоится сегодня, 28 июля. В ней примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в США.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский прибыл в США для встреч с Дональдом Трампом, его командой и партнерами. Главным приоритетом переговоров является укрепление украинской противовоздушной обороны, в частности усиление защиты от баллистических ракет.

Предполагается, что эти переговоры помогут Украине получить новую помощь от Вашингтона. В последнее время в США появились сигналы об изменении отношения к Украине, чему способствовали успешные украинские удары по территории РФ.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Линдси Грэм
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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