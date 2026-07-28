Трамп: сенатор Грем був рішучим прихильником допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Whitehouse.gov

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про покійного сенатора Ліндсі Грема під час свого інтерв'ю. Він згадав тривалу історію своїх особистих гарних відносин із впливовим республіканцем. При цьому глава Білого дому звернув особливу увагу на незмінні зовнішньополітичні погляди померлого законодавця та його підтримку України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на телефонне інтерв’ю Дональда Трампа для телеканалу Fox News.

Ліндсі Грем був другом України

За словами Трампа, Ліндсі Грем за життя залишався вкрай рішучим та безкомпромісним прихильником надання масштабної військової підтримки для Збройних сил України.

"Він дуже войовничо налаштований щодо України. Я маю на увазі, що Ліндсі подобалася війна… А я сказав: "Ти хороший хлопець. Чому тобі так подобається війна?". Він був людиною, яка любила війну", — заявив Дональд Трамп.

Президент США також назвав свого колегу політичним яструбом, який завжди демонстрував дуже войовничий настрій у питанні вирішення глобальних світових криз. Але протягом останніх кількох тижнів Грем почав поступово схилятися до можливості підписання мирної угоди з Тегераном.

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Офіційна церемонія прощання з американським політиком відбудеться сьогодні, 28 липня. Участі у ній візьме і президент України Володимир Зеленський, який зараз знаходиться у США.

Як писали Новини.LIVE раніше, Володимир Зеленський прибув до США для зустрічей з Дональдом Трампом, його командою та партнерами. Головним пріоритетом переговорів є зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема посилення захисту від балістичних ракет.

Передбачається, що ці переговори допоможутЬ Україні отримати нову допомогу від Вашингтона. Останнім часом у США з'явилися сигнали про зміну ставлення до України, чому сприяли успішні українські удари по території РФ.