Палата представителей США проголосовала за адские санкции Грэма против России 15 сентября

Покойный Линдси Грэм. Фото: Reuters

Во вторник вечером, 15 сентября, Палата представителей Конгресса США во время процедурного голосования поддержала "адские санкции" против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Теперь документ фактически на финишной прямой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост в соцсети Х корреспондента "Радио Свобода Европа" Алекса Рауфоглу.

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США продолжают продвигать санкции Грэма против РФ

Журналист Рауфоглу написал, что Палата представителей не смогла набрать нужное количество голосов, которое позволяет начать голосование по санкциям против России.

Однако спустя два часа он сообщил, что законопроект все таки прошел процедурное голосование с результатом 214 — "за", и 211 — "против". Это в свою очередь, позволяет теперь провести окончательное голосование по санкциям, после чего документ будет передан президенту США Дональду Трампу на подпись.

К слову, журналист также написал, что окончательное голосование пройдет уже завтра (по киевскому времени это будет уже сегодня, 16 сентября, либо же в ночь на 17 сентября).

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"Завтра я буду руководить дебатами в Палате представителей по окончательному принятию законопроекта о санкциях Линдси Грэма против России", — сказал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол на пресс-конференции.

Также по этому поводу высказался один из соавторов законопроекта сенатор Ричард Блюменталь.

"Мы не успокоимся, пока Украина не будет в безопасности как свободное государство. Законопроект сожжет военную машину Путина. Единственный способ остановить хулиганов — это оттолкнуть их и ударить по лицу", — заявил он.

Отметим, что законопроект предусматривает пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Среди таких, например, Индия и Китай.

Как сообщали Новини.LIVE, вчера временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что украинская сторона надеется на поддержку санкций против РФ в США. Речь шла о санкциях Грэма.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп после смерти Линдси Грэма заявил, что тот был решительным сторонником помощи Украине.