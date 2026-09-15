Санкции против РФ и Ирана: Палата представителей США готовится к голосованию

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник. Фото: Tatyana Bessmertnaya

В Вашингтоне на этой неделе в центре внимания находится законопроект о санкциях против России и Ирана. Комитет по регламенту Палаты представителей голосами 7-3 принял процедурное решение, открывающее путь к рассмотрению документа на пленарном заседании. Дебаты должны начаться во вторник, 15 сентября, а голосование по процедуре запланировано на 13:30. Окончательное принятие ожидается уже 16 сентября.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук сообщил Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник во время Саммита действий в поддержку Украины в Вашингтоне.

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Законопроект о санкциях в отношении России

По словам Сеника, Киев поддерживает любую инициативу, которая отвечает интересам Украины и украинцев.

"Если речь идет о возможности усилить давление на Россию, чтобы остановить её военную машину, — мы однозначно поддерживаем это и благодарны каждому сенатору, каждому конгрессмену и конгрессвумен за их голос и поддержку", — отметил дипломат.

Сеник напомнил о благодарности Сенату за голосование по законопроекту, которое состоялось во время визита президента Украины в Соединенные Штаты в июле, а также о том, что Зеленский имел возможность лично наблюдать за голосованием в Сенате.

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Теперь, по словам дипломата, украинская сторона надеется, что Палата представителей столь же единодушно поддержит документ.

На вопрос, верит ли он в принятие законопроекта, Сеник ответил кратко:

"Мы оптимисты".

Саммит Действий в поддержку Украины

Украинский саммит действий собрал не менее 600 сторонников Украины из всех штатов США и Пуэрто-Рико, которые приехали в Вашингтон, чтобы выступить за ужесточение санкций против России, возвращения похищенных украинских детей и продолжения оборонного и экономического партнерства.

Саммит в США. Фото: Ульяна Бойчук

В день адвокации, в рамках тренинга, предшествующего встречам участников с конгрессменами, перед сторонниками выступил Денис Сеник.

Он высоко оценил работу организаторов саммита за то, что они поддерживают повестку дня Украины на высоком уровне на Капитолийском холме, отметив рост числа участников со всех уголков США, включая Пуэрто-Рико.

По словам дипломата, это имеет особое значение именно сейчас, когда Россия усиливает ежедневные атаки на Украину.

Саммит Действий в поддержку Украины. Фото: Ульяна Бойчук

"Голос Украины должен быть услышан на Капитолийском холме — это важно не только с точки зрения адвокации, речь идет о спасении каждой украинской жизни, которая имеет значение для Украины, в отличие от того, что делает путинский режим, которому безразлично, когда он отправляет тысячи своих людей на линию фронта, где их убивают или ранят украинские воины", — подчеркнул Сеник.

Он подчеркнул, что саммит важен не только с точки зрения адвокации, но и с точки зрения принятия решений — чтобы жизненно важные инициативы, которые сейчас рассматривает Конгресс, были реализованы, а Украина получила необходимую поддержку.

"Когда видишь такие толпы сторонников Украины, это вдохновляет — не только нас, посольство, меня лично как временного поверенного, но и всех, кто наблюдает за нами — не только в Соединенных Штатах, но и в Украине. Это мощный сигнал единства и решимости: украинцы объединены и готовы сделать все возможное, чтобы завершить войну справедливо и окончательно, как того заслуживает Украина", — подытожил дипломат.

Законопроект о санкциях Линдси Грэма

Законопроект о санкциях Грэма — это инициатива США, направленная на усиление экономического давления на Россию через ее энергетический сектор. Документ предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% для стран, закупающих российскую нефть и газ.

Также законопроект предусматривает дополнительные ограничения в отношении российских чиновников, финансовых структур и лиц, помогающих обходить санкции. Инициатива охватывает и санкции против Ирана.

Сенат США уже поддержал документ, теперь его должна рассмотреть Палата представителей.

Для Украины его принятие важно прежде всего из-за возможного сокращения доходов России от экспорта энергоносителей и, соответственно, её финансовых возможностей для ведения войны.

Как писали Новини.LIVE, в Палате представителей США начался заключительный этап рассмотрения законодательной инициативы по усилению санкционного давления на Россию и Иран. Регламентный комитет нижней палаты Конгресса уже одобрил дальнейшее рассмотрение документа.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что жесткие санкции против России необходимо вводить уже сейчас. Он призвал принять санкционный законопроект Грэма.