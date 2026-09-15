Санкції проти РФ та Ірану: Палата представників США готується до голосування

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік. Фото: Tatyana Bessmertnaya

У Вашингтоні цього тижня в центрі уваги законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. Комітет з регламенту Палати представників голосами 7-3 ухвалив процедурне рішення, яке відкриває шлях до розгляду документа на пленарному засіданні. Дебати мають розпочатися у вівторок, 15 вересня, а голосування щодо процедури заплановане на 13:30. Остаточне ухвалення очікується вже 16 вересня.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук повідомив Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік під час Саміту Дій на підтримку України у Вашингтоні.

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Санкційний законопроєкт щодо Росії

За словами Сєніка, Київ підтримує будь-яку ініціативу, яка відповідає інтересам України та українців.

"Якщо йдеться про можливість посилити тиск на Росію, аби зупинити її військову машину, — ми однозначно підтримуємо це і вдячні кожному сенатору, кожному конгресмену та конгресвумен за їхній голос і підтримку", — зазначив дипломат.

Сєнік нагадав про вдячність Сенату за голосування щодо законопроєкту, яке відбулося під час візиту президента України до Сполучених Штатів у липні, а також те, що за голосуванням у сенаті Зеленський мав можливість спостерігати особисто.

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Тепер, за словами дипломата, українська сторона сподівається, що Палата представників так само консолідовано підтримає документ.

На запитання, чи вірить він у ухвалення законопроєкту, Сєнік відповів коротко:

"Ми оптимісти".

Саміт Дій на підтримку України

Український саміт дій зібрав щонайменше 600 прихильників України з усіх штатів США та Пуерто-Рико, які приїхали до Вашингтона, аби адвокатувати за посилення санкцій проти Росії, повернення викрадених українських дітей та продовження оборонного й економічного партнерства.

Саміт у США. Фото: Уляна Бойчук

В адвокаційний день, у межах тренінгу, який передує зустрічам учасників із конгресменами, перед прихильниками виступив Денис Сєнік.

Він високо оцінив роботу організаторів саміту за те, що вони утримують порядок денний України на високому рівні на Капітолійському пагорбі, відзначивши зростання кількості учасників з усіх куточків США, включно з Пуерто-Рико.

За словами дипломата, це має особливе значення саме зараз, коли Росія посилює щоденні атаки на Україну.

Саміт Дій на підтримку України. Фото: Уляна Бойчук

"Голос України має бути почутий на Капітолійському пагорбі — це важливо не лише з погляду адвокації, а йдеться про порятунок кожного українського життя, яке має значення для України, на відміну від того, що робить путінський режим, якому байдуже, коли він відправляє тисячі своїх людей на лінію фронту, де їх вбивають чи травмують українські воїни", — наголосив Сєнік.

Він підкреслив, що саміт важливий не лише з погляду адвокації, а й з погляду ухвалення рішень — щоб життєво важливі ініціативи, які зараз розглядає Конгрес, були реалізовані, а Україна отримала необхідну підтримку.

"Коли бачиш такі натовпи прихильників України, це надихає — не лише нас, посольство, мене особисто як тимчасового повіреного, а й усіх, хто спостерігає за нами — не тільки у Сполучених Штатах, а й в Україні. Це потужний сигнал єдності та рішучості: українці об'єднані та готові зробити все можливе, аби завершити війну справедливо і остаточно, як того заслуговує Україна", — резюмував дипломат.

Санкційний законопроєкт Ліндсі Грема

Санкційний законопроєкт Грема — це ініціатива США, спрямована на посилення економічного тиску на Росію через її енергетичний сектор. Документ передбачає можливість запровадження додаткових мит до 100% для країн, які купують російські нафту та газ.

Також законопроєкт передбачає додаткові обмеження проти російських посадовців, фінансових структур та осіб, які допомагають обходити санкції. Ініціатива охоплює й санкції проти Ірану.

Сенат США вже підтримав документ, тепер його має розглянути Палата представників.

Для України його ухвалення важливе насамперед через можливе скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв і, відповідно, її фінансових можливостей для ведення війни.

Як писали Новини.LIVE, у Палаті представників США розпочався завершальний етап розгляду законодавчої ініціативи щодо посилення санкційного тиску на Росію та Іран. Регламентний комітет нижньої палати Конгресу вже схвалив подальший розгляд документа.

А український лідер Володимир Зеленський заявляв, що сильні санкції проти Росії необхідно запроваджувати вже зараз. Він закликав ухвалити санкційний законопроєкт Грема.