Зеленський: Росія отримає відповідь на удари по енергетиці

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спроможна відповісти Росії на будь-яку операцію. За його словами, РФ знає, що якщо битиме по енергетиці, то отримає те саме. Україна відповідатиме на спроби Москви влаштувати блекаут. Крім того, глава держави наголосив на важливості санкцій та продовження обмінів полоненими.

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії — 2026, передає Новини.LIVE.

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Удари по енергетиці

Зеленський заявив, що Україна навчилася знаходити можливості гідно відповідати на російські удари.

"Я не порівнюю з тими гуманітарними катастрофами, що вони (росіяни — ред.) сьогодні роблять. Україна такого не робить. Але тим не менш Україна спроможна відповісти Росії на будь-яку їхню операцію. Росія знає, що якщо вони будуть бити — а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі, — Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно", — наголосив він.

Водночас є альтернатива, яку Україна завжди підтримувала. Йдеться про переговори, які мають стосуватися закінчення війни.

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За словами Зеленського, якщо РФ не хоче завершувати, то потрібно знаходити партнерам до неї підхід.

Якщо одразу знайти рішення не вдається, важливо поступово рухатися в цьому напрямку. Серед можливих перших кроків — розблокування Чорного моря та досягнення домовленостей про енергетичне перемир’я.

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обміни полоненими

Зеленський наголосив на важливості продовження обмінів військовополоненими та поверненні цивільних, журналістів та інших громадян, які були захоплені, кинуті за ґрати в Росії, а також йдеться про повернення українських дітей.

За його словами, цей гуманітарний трек дуже важливий. Він заявив, що необхідно рухатися до тристоронньої зустрічі.

Важливість санкцій

Глава держави наголосив, що сильні санкції потрібно запроваджувати вже зараз. За його словами, це інструмент, який мають Сполучені Штати Америки, аби позбавляти РФ можливості щоденно фінансувати війну проти України.

Зеленський поділився, що він іноді не розуміє, чому не виходить прийматися рішення швидко, оскільки під час війни краще прийняти інколи неідеальне рішення, ніж взагалі нічого не робити.

Український лідер наголосив, що рішення стосовно санкцій, щодо економічних та енергетичних обмежень РФ, щодо обмежень на виробництво балістичних ракет, відповідної зброї повинні прийматися одразу.

"Що ми чекаємо? Чому ми всі говоримо про санкції, тільки коментуючи, чи підтримає Конгрес Сполучених Штатів санкційний закон Ліндсі Грема або ні. Безумовно, треба прийняти, при всій повазі передусім до Ліндсі. Він віддав своє життя, захищаючи американські, європейські, українські цінності. І це дуже важливий історичний момент для історії Сполучених Штатів Америки. Прийняти, проголосувати й підтримати цей закон", — заявив президент.

Також важливі сильні рішення адміністрації американського лідера Дональда Трампа.

Затягування війни

Зеленський зазначив, що затягування війни наразі є викликом не лише для України, а й для економіки РФ та всіх у світі.

Прикладом глава держави назвав блокування Чорного моря. Наразі заблокований коридор продовольства.

"З української сторони майже заблоковано і з російської сторони заблоковано. І це виклик для всіх. Я розмовляв з Єгиптом, Індією, Туреччиною, Саудівською Аравією, Еміратами", — розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що українці не залишаться без їжі. За його словами, зерно впаде із ціною, тому що експорт буде дорогим, інфраструктура цього продажу буде складна, логістика буде жахлива.

"Це для нас буде дуже складно. Але, окрім України, в набагато гіршій ситуації будуть інші країни, у яких просто не буде їжі. Багато народів не будуть мати що їсти, навіть маючи гроші. Це правда. Це буде Ормуз, тільки вже агро. І це серйозна проблема. Вирішувати це питання повинна не тільки Україна. Бо це виклик для багатьох", — заявив глава держави.

Сьогодні світ стикається щонайменше з двома важливими викликами — у сфері аграрного сектору та енергетики.

Якщо повноцінне досягнення миру наразі блокується через позицію однієї людини, окремо можна працювати над домовленостями щодо енергетичного перемир’я та гарантування продовольчої безпеки.

"Такі рішення можна приймати. Ми підіймали ці питання вже довгий час тому, але зараз це дуже актуально", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив, що ескалація Росії із застосування реактивних дронів стає дедалі більш терористичною. Він закликав посилити захист неба та масштабувати протидію російським БпЛА.

Також глава держави повідомляв, що перші напрацювання у переговорах щодо завершення війни можуть стати відомими вже до кінця вересня. До цього моменту Україна та США продовжать спільну підготовку до двосторонньої зустрічі.