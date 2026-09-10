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Головна Новини дня Зеленський назвав терміни перших результатів переговорів щодо миру

Зеленський назвав терміни перших результатів переговорів щодо миру

Ua ru
10 вересня 2026 21:23
Зеленський повідомив, коли очікує перші результати переговорів про мир
Володимир Зеленський

Перші результати переговорного процесу щодо завершення війни можуть з'явитися вже до кінця вересня. До цього часу українська та американська сторони продовжать підготовку до тристоронньої зустрічі, яка має відбутися наприкінці місяця в Нью-Йорку.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського.

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Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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