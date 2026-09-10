Зеленський повідомив, коли очікує перші результати переговорів про мир

Володимир Зеленський

Перші результати переговорного процесу щодо завершення війни можуть з'явитися вже до кінця вересня. До цього часу українська та американська сторони продовжать підготовку до тристоронньої зустрічі, яка має відбутися наприкінці місяця в Нью-Йорку.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського.

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