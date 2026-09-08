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Головна Новини дня Путін і Трамп у телефонній розмові обговорили візити спецпосланців США

Путін і Трамп у телефонній розмові обговорили візити спецпосланців США

Ua ru
8 вересня 2026 17:30
Путін і Трамп у телефонній розмові обговорили візити спецпосланців США
Термінова новина

Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили ситуацію навколо війни в Україні та дипломатичні зусилля Вашингтона. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, російський президент також заявив про відсутність у Москви агресивних планів щодо Європи.

Про це повідомив помічник диктатора РФ Юрій Ушаков, передає Новини.LIVE.

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Він наголошує, що під час телефонної розмови Володимир Путін озвучив Дональду Трампу "об’єктивний і ґрунтовний аналіз" ситуації, яка відбувається в межах війни. Російський диктатор також позитивно оцінив посередницькі зусилля США, спрямовані на пошук шляхів врегулювання війни проти України.

Водночас Дональд Трамп, як стверджує Ушаков, заявив про зацікавленість у досягненні прориву в українському врегулюванні під час свого президентського терміну.

Окремо Путін заявив Трампу, що Росія нібито не має агресивних планів щодо європейських країн.

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"У Росії і в думках немає жодних агресивних планів щодо Європи", — передав слова Путіна Ушаков.

Також президенти обмінялися думками щодо результатів нещодавніх поїздок американських представників до Москви та Києва. Йдеться про візити спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Розмова відбулася на тлі активізації дипломатичних контактів щодо можливого врегулювання війни Росії проти України.

Новина доповнюється...

Дональд Трамп
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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