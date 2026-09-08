МЗС: зустріч Зеленського і Трампа відбудиться у вересні

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: Георгій Тихий/Facebook

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп мають попередню домовленість про особисту зустріч у вересні. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий також не виключив телефонної розмови між лідерами на тлі активізації мирного процесу.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський і Трамп можуть провести телефонну розмову

Георгій Тихий повідомив журналістам, що контакти між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом "відбудуться однозначно". Водночас між сторонами вже є попередні домовленості щодо особистої зустрічі президентів у вересні.

"Є попередні домовленості про особисті зустрічі у вересні", — зазначив речник МЗС.

Він також не виключив, що до особистої зустрічі президенти можуть провести телефонну розмову. Такі контакти можуть відбуватися за потреби, особливо з огляду на активізацію мирного процесу.

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Речник МЗС зазначив, що представники президента США Дональда Трампа наразі намагаються знайти точки дотику для просування дипломатичного процесу, адже американські представники вже здійснили візити до Москви та Києва.

"Що стосується якихось телефонних контактів, вони можуть відбуватися за потреби. Тим більше, зараз активізувався мирний процес, є спроби представників президента Трампа знаходити точки дотику. Вони здійснили візити до Москви і Києва, тому ми розуміємо, що дійсно йде активний процес. Тому я б не виключав такої можливості і телефонної розмови, але можу підтвердити, що дійсно попередньо вже погоджена зустріч пізніше цього місяця", — сказав Тихий.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський планує провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом у другій половині вересня, орієнтовно у 20-х числах. Під час переговорів сторони, зокрема, можуть обговорити постачання Україні антибалістичних ракет для захисту від російських ударів.

Ми інформували, що глава держави припустив, про що могла говорити американська переговорна група з російською стороною. Володимир Зеленський наголосив, що в центрі подібних домовленостей традиційно опиняється енергетичний сектор.