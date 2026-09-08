МИД: встреча Зеленского и Трампа состоится в сентябре

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: Георгий Тихий/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп достигли предварительной договоренности о личной встрече в сентябре. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий также не исключил возможности телефонного разговора между лидерами на фоне активизации мирного процесса.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор

Георгий Тихий сообщил журналистам, что контакты между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом "состоятся однозначно". При этом между сторонами уже есть предварительные договоренности о личной встрече президентов в сентябре.

"Есть предварительные договоренности о личных встречах в сентябре", — отметил пресс-секретарь МИД.

Он также не исключил, что до личной встречи президенты могут провести телефонный разговор. Такие контакты могут происходить при необходимости, особенно с учетом активизации мирного процесса.

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Пресс-секретарь МИД отметил, что представители президента США Дональда Трампа в настоящее время пытаются найти точки соприкосновения для продвижения дипломатического процесса, ведь американские представители уже посетили Москву и Киев.

"Что касается каких-либо телефонных контактов, они могут происходить по мере необходимости. Тем более, сейчас активизировался мирный процесс, есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения. Они совершили визиты в Москву и Киев, поэтому мы понимаем, что действительно идет активный процесс. Поэтому я бы не исключал такой возможности и телефонного разговора, но могу подтвердить, что действительно предварительно уже согласована встреча в конце этого месяца", — сказал Тихий.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом во второй половине сентября, ориентировочно в 20-х числах. В ходе переговоров стороны, в частности, могут обсудить поставки Украине антибаллистических ракет для защиты от российских ударов.

Мы писали, что глава государства высказал предположение о том, о чем могла говорить американская переговорная группа с российской стороной. Владимир Зеленский подчеркнул, что в центре подобных договоренностей традиционно оказывается энергетический сектор.