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Зеленский предположил о чём вели переговоры США и Россия

Ua ru
8 сентября 2026 12:07
Экономические соглашения между США и Путиным: Зеленский прокомментировал переговоры
Переговоры делегации из США с Владимиром Путиным. Фото: российские СМИ

Экономические договоренности между США и Россией, скорее всего, будут касаться энергетической сферы. Президент Владимир Зеленский отметил, что не владеет всеми деталями этих контактов, однако подчеркнул, что цель Киева заключается в лишении Москвы ресурсов для финансирования военной агрессии.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, цитирует Новини.LIVE.

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Зеленский прокомментировал переговоры между РФ и США

Киев настаивает на недопустимости появления у Москвы новых возможностей для финансирования ведения боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тему экономических соглашений, которую представители Соединенных Штатов поднимали в ходе переговоров с Владимиром Путиным. По словам главы государства, полное содержание этих бесед ему неизвестно.

Зеленский подчеркнул, что в центре подобных договоренностей традиционно оказывается энергетический сектор.

«Я не знаю всего того, что они обсуждали между собой. Но, в принципе, понятно, какие могут быть экономические соглашения с русскими. Безусловно, в большинстве своем они касаются энергетики», — подчеркнул президент, добавив, что считает нецелесообразным публично раскрывать подробности этого вопроса на данном этапе.

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В то же время украинская сторона занимает непоколебимую позицию в отношении любого экономического взаимодействия партнеров с Кремлем. Принципиальным вопросом для государства является недопущение пополнения бюджета страны-агрессора.

"Но для нас очень важно отстоять нашу основную позицию. Украина должна бороться против любых дополнительных возможностей России финансировать эту войну. Я думаю, что это справедливо", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также Новини.LIVE писали о том, что Владимир Зеленский планирует провести встречу с Дональдом Трампом в конце сентября, главной темой которой должны стать поставки в Украину антибаллистических ракет для защиты от российских обстрелов. Необходимые запросы относительно конкретного оружия и сроков его передачи уже подробно переданы американским посланникам Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру.

Параллельно Киев и Вашингтон начали совместную работу над предложениями к мирному плану, озвученными Кушнером. Зеленский подтвердил, что переговорщики выдвинули ряд заслуживающих внимания идей, но оценивать их реальный результат пока рано, как и раскрывать точные пункты инициативы для общественности.

Владимир Зеленский США переговоры энергетика Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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