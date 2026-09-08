Економічні угоди США та Путіна: Зеленський прокоментував переговори

Переговори делегації від США з Володимиром Путіним. Фото: росЗМІ

Економічні домовленості між США та Росією, найімовірніше, стосуватимуться енергетичної сфери. Президент Володимир Зеленський зазначив, що не володіє всіма деталями цих контактів, проте наголоси, що мета Києва полягає у позбавленні Москви ресурсів для фінансування воєнної агресії.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, цитує Новини.LIVE.

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Зеленський прокоментував переговори РФ та США

Київ наполягає на неприпустимості появи у Москви нових можливостей для фінансування ведення бойових дій. Президент України Володимир Зеленський прокоментував тему економічних угод, яку представники Сполучених Штатів порушували під час переговорів із Володимиром Путіним. За словами глави держави, повний вміст цих розмов йому невідомий.

Зеленський наголосив, що в центрі подібних домовленостей традиційно опиняється енергетичний сектор.

"Я не знаю всього того, що вони обговорювали між собою. Але, в принципі, зрозуміло, які можуть бути економічні угоди з руськими. Безумовно, енергетичні в більшості свої", — підкреслив президент, додавши, що вважає за недоцільне публічно розкривати подробиці цього питання на даному етапі.

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Водночас українська сторона має непохитну позицію щодо будь-якої економічної взаємодії партнерів із Кремлем. Принциповим питанням для держави є недопущення збагачення бюджету країни-агресорки.

"Але для нас дуже важливо отримати основну нашу позицію. Україна повинна боротися проти будь-яких додаткових можливостей Росії фінансувати цю війну. Я думаю, що це справедливо", — акцентував Володимир Зеленський.

Також Новини.LIVE писав про те, що Володимир Зеленський планує провести зустріч із Дональдом Трампом наприкінці вересня, головною темою якої має стати постачання в Україну антибалістичних ракет для захисту від російських обстрілів. Необхідні запити щодо конкретної зброї та термінів її передачі вже детально передали американським посланцям Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру.

Паралельно Київ і Вашингтон почали спільну роботу над пропозиціями до мирного плану, озвученими Кушнером. Зеленський підтвердив, що перемовники висунули низку вартих уваги думок, але оцінювати їхній реальний результат поки зарано, як і розкривати точні пункти ініціативи для громадськості.