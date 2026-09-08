Зеленський розповів про переговори зі США та пакет миру від Кушнера

Переговори делегацій України та США. Фото: ОПУ

Україна та Сполучені Штати взяли в спільну роботу пропозиції щодо мирного плану, про який раніше згадував Кушнер. За словами Володимира Зеленського, переговорники запропонували кілька вартих уваги ідей, проте про їхню дієвість та реальні наслідки говорити зарано. Також деталі щодо пропозицій поки що публічному розголосу вони не підлягають.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяви Президента України Володимира Зеленського, які пролунали під час спілкування з журналістами.

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Зеленський позитивно відгукнувся на мирні пропозиції

Українська влада спільно з американською стороною спершу має намір детально розібрати кожен пункт і лише після завершення внутрішніх консультацій виходити із заявами.

"Я не можу сказати зараз вільно в медійному просторі ці ідеї, тому що ми з американцями спочатку попрацюємо над цим, а вже потім будемо комунікувати", — заявив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що частина напрацювань американських партнерів справді заслуговує на серйозну увагу та містить конструктивні рішення.

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"Що стосується пакету миру, про який говорив Кушнер, і нових ідеї, я вам скажу відверто, дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних", — підкреслив президент.

Водночас українська сторона поки що утримується від оптимістичних прогнозів щодо того, чи вдасться втілити ці дипломатичні пропозиції на практиці. Київ наразі працює над створенням власної відповіді та аналізі кожного пункту представленого бачення мирного плану.

"І чи вийде їх актуалізувати і зробити дієвими, чи вийде результат, я поки що не знаю. Але те, що ми попрацюємо і пропрацюємо деталі, і наше бачення, наша реакція на ці ідеї, факт", — наголосив Володимир Зеленський.

Новини.LIVE повідомляє, що в неділю, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, зосередившись на пошуку практичних шляхів до завершення війни та досягнення миру.

Одразу після цього глава держави зібрав українську переговорну команду, щоб скоригувати дипломатичні кроки, узгодити нагальні потреби в системах ППО, спільні технологічні проєкти та плани захисту перед зимовим періодом.

Зі свого боку спецпосланець США Стівен Віткофф після візитів до Києва та Москви відзначив відчутний прогрес у мирному треку. За його словами, делегаціям вдалося помітно просунутися в організації майбутніх тристоронніх переговорів за участі України, Сполучених Штатів і Росії.