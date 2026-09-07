Віткофф про переговори: було досягнуто суттєвого прогресу

Спецпосланець США Стівен Віткофф. Фото: Reuters

Спецпосланець США Стівен Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" у роботі над досягненням миру в Україні. Він зазначив, що сторони також просунулися у підготовці нових тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Про це Віткофф повідомив за підсумками поїздки до Москви та Києва разом із Джаредом Кушнером.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис Х.

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Віткофф розповів про результати переговорів

Стівен Віткофф повідомив у дописі соціальної мережі Х, що під час останніх зустрічей вдалося досягти прогресу у дипломатичному процесі щодо завершення війни в Україні. Він заявив, що одним із результатів стало просування в питанні організації наступних тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

"Було досягнуто суттєвого прогресу, включно з рухом щодо планування додаткових тристоронніх переговорів", — заявив спецпосланець США.

Стівен Віткофф також наголосив, що президент США Дональд Трамп продовжує активно працювати над припиненням бойових дій та досягненням тривалого і стійкого миру.

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Україна провела в Києві три раунди переговорів із представниками президента США. До обговорень також долучалися представники європейських країн — Франції, Великої Британії та Німеччини. Під час цих зустрічей сторони обговорювали подальші дипломатичні кроки та можливі шляхи завершення війни. Нові тристоронні переговори можуть стати наступним етапом дипломатичних зусиль за участю України, США та Росії.

Допис Стівена Віткоффа. Скріншот: X

Стівен Віткофф, Володимир Зеленський та Джаред Кушнер. Фото: Special Envoy Steve Witkoff/X

Новини.LIVE писали, що Президент України зазначив, що провів особисті переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, підбивши підсумки переговорного дня. За його словами, Україна разом із партнерами має й надалі координувати зусилля, щоб не втрачати можливості для дипломатичного завершення війни.

Раніше ми писали, що на думку Стівена Віткоффа, існують перспективи для досягнення "хорошого рішення", яке дозволить завершити війну. Перед візитом до Києва американська делегація зустрілася в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб ознайомитися з позицією Кремля, після чого передала отриману інформацію президенту України Володимиру Зеленському та українській стороні.