Зеленський заявив про нові ідеї щодо переговорів

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з американськими та європейськими представниками в Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу. За його словами, їх необхідно детально проаналізувати та визначити, чи можуть вони наблизити Україну до завершення війни.

Про це повідомляє ТСН, передає Новини.LIVE.

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