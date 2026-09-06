Зеленский заявил о новых идеях относительно переговоров

Приехали не зря: Зеленский подвел итоги встречи с представителями Трампа
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6 сентября 2026 20:36
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с американскими и европейскими представителями в Киеве было выдвинуто несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса. По его словам, их необходимо подробно проанализировать и определить, могут ли они приблизить Украину к завершению войны.
Об этом сообщает ТСН, передает Новини.LIVE.
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