Зеленский заявил о новых идеях относительно переговоров

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с американскими и европейскими представителями в Киеве было выдвинуто несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса. По его словам, их необходимо подробно проанализировать и определить, могут ли они приблизить Украину к завершению войны.

Об этом сообщает ТСН, передает Новини.LIVE.

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