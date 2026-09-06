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Главная Новости дня О трехсторонней встрече могут объявить в ближайшее время: США работают над мирным пакетом

О трехсторонней встрече могут объявить в ближайшее время: США работают над мирным пакетом

Ua ru
6 сентября 2026 20:01
Кушнер: США разрабатывают пакет мер по урегулированию конфликта в Украине
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Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что американская сторона работает над созданием "мирного пакета" для прекращения войны России против Украины. По его словам, над этой задачей работают президент США Дональд Трамп, Стив Виткофф и другие представители американского правительства.

Об этом сообщает ТСН, передает Новини.LIVE.

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Автор:
Литвин Виктория

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