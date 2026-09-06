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Главная Новости дня Довольны переговорами: США начали сближать позиции Украины и РФ

Довольны переговорами: США начали сближать позиции Украины и РФ

Ua ru
6 сентября 2026 19:55
Виткофф заявил о конструктивном начале переговоров
Стив Виткофф, Владимир Зеленский и Джаред Кушнер. Фото: ОП

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что за последние 48 часов американская сторона начала конструктивно сближать позиции Украины и России. По его словам, цель США заключается в сокращении разногласий между сторонами и налаживании эффективной коммуникации.

Об этом сообщает ТСН, передает Новини.LIVE.

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Виткофф заявил о сближении позиций Украины и РФ

«Надеюсь, за последние 48 часов мы конструктивно начали этот процесс», — отметил Виткофф по итогам переговоров.

Он добавил, что США уверены в возможности достичь «хорошего решения» для завершения войны. Перед приездом в Киев американская делегация провела встречу с российским диктатором Путиным в Москве, чтобы выслушать позицию Кремля. После этого представители США передали полученную информацию Владимиру Зеленскому и украинской стороне.

Виткофф также заявил, что президент США Дональд Трамп поручил ему и Джареду Кушнеру приехать в Украину и начать переговоры, поскольку считает этот процесс чрезвычайно важным.

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«Мы очень довольны тем, как прошли переговоры в Москве и другие встречи в Украине», — сказал Виткофф.

Он отдельно отметил стойкость украинцев и заявил о поддержке Украины со стороны американской делегации. В свою очередь Джаред Кушнер подчеркнул, что Трамп внимательно следит за ситуацией и настойчиво работает над поиском путей завершения войны. По словам Виткоффа, российская сторона хорошо отнеслась к американской делегации во время встречи в Москве. Он также подчеркнул важность поддержания надлежащих взаимоотношений для урегулирования конфликтов.

Ранее Трамп заявлял, что одной из главных проблем на пути к завершению российско-украинской войны являются сложные отношения между Владимиром Зеленским и Путиным.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 сентября в Киев прибыли спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Американская делегация провела переговоры с Владимиром Зеленским о путях завершения войны и достижения мира.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп стремится не только завершить войну в Украине, но и заложить основу для долгосрочного и устойчивого мира. По словам его зятя и советника Джареда Кушнера, Трамп считает войну сложной проблемой, которую необходимо решить.

Владимир Зеленский США владимир путин Россия мирные переговоры Стив Виткофф
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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