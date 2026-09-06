Віткофф заявив про конструктивний початок переговорів

Стів Віткофф, Володимир Зеленський та Джаред Кушнер. Фото: ОП

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що американська сторона за останні 48 годин почала конструктивно зближувати позиції України та Росії. За його словами, мета США полягає у скороченні розбіжностей між сторонами та налагодженні ефективної комунікації.

Про це повідомляє ТСН, передає Новини.LIVE.

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Віткофф заявив про зближення позицій України та РФ

"Сподіваюся, за останні 48 годин ми конструктивно розпочали цей процес", — зазначив Віткофф за підсумками переговорів.

Він додав, що США впевнені у можливості досягти "хорошого рішення" для завершення війни. Перед приїздом до Києва американська делегація провела зустріч із російським диктатором Путіним у Москві, щоб почути позицію Кремля. Після цього представники США передали отриману інформацію Володимиру Зеленському та українській стороні.

Віткофф також заявив, що президент США Дональд Трамп доручив йому та Джареду Кушнеру приїхати до України й розпочати переговори, оскільки вважає цей процес надзвичайно важливим.

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"Ми дуже задоволені тим, як пройшли переговори в Москві та інші зустрічі в Україні", — сказав Віткофф.

Він окремо відзначив стійкість українців та заявив про підтримку України з боку американської делегації. Своєю чергою Джаред Кушнер наголосив, що Трамп уважно стежить за ситуацією та наполегливо працює над пошуком шляхів завершення війни. За словами Віткоффа, російська сторона добре поставилася до американської делегації під час зустрічі в Москві. Він також наголосив на важливості підтримання належних взаємин для врегулювання конфліктів.

Раніше Трамп заявляв, що однією з головних проблем на шляху до завершення російсько-української війни є складні відносини між Володимиром Зеленським та Путіним.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 вересня до Києва прибули спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Американська делегація провела переговори з Володимиром Зеленським щодо шляхів завершення війни та досягнення миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп прагне не лише завершити війну в Україні, а й закласти основу для довготривалого та стійкого миру. За словами його зятя і радника Джареда Кушнера, Трамп вважає війну складною проблемою, яку необхідно вирішити.