Зеленский и представители Трампа продолжили переговоры

Стив Виткофф, Владимир Зеленский и Джаред Кушнер. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября проводит закрытую встречу со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Детали переговоров пока не разглашаются. В то же время известно, что украинская и американская стороны уже провели несколько раундов переговоров, после чего состоялась пресс-конференция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, передает Новини.LIVE.

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Зеленский назвал главную цель переговоров

Зеленский подтвердил, что переговорный процесс с представителями президента США Дональда Трампа продолжается. Он поблагодарил Виткоффа и Кушнера за визит в Киев и отметил, что стороны сегодня продолжат обсуждение.

"У нас был хороший разговор — уже несколько раундов, и сегодня мы еще будем говорить. Главное — достичь достойного, надежного и долгосрочного мира для Украины. Все усилия направляем на это", — заявил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский также поблагодарил американских представителей за приезд в Киев и поздравил их со встречей.

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Переговоры Украины и США о путях завершения войны продолжаются. Стороны намерены сосредоточиться на поиске решений, которые могут приблизить достижение надежного и долгосрочного мира для Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 сентября спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о конструктивном начале сближения позиций Украины и России. По его словам, американская сторона стремится сократить разногласия между Киевом и Москвой и наладить эффективную коммуникацию.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп стремится не только положить конец войне в Украине, но и создать условия для долгосрочного и устойчивого мира. По словам его зятя и советника Джареда Кушнера, Трамп считает войну сложной проблемой, которую необходимо решить.