Зеленський і представники Трампа продовжили переговори

Стів Віткофф, Володимир Зеленський та Джаред Кушнер. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 6 вересня проводить закриту зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Деталі переговорів наразі не розголошуються. Водночас відомо, що українська та американська сторони вже провели кілька раундів переговорів, після чого відбулася пресконференція.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела, передає Новини.LIVE.

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Зеленський назвав головну мету переговорів

Зеленський підтвердив, що переговорний процес із представниками президента США Дональда Трампа триває. Він подякував Віткоффу та Кушнеру за візит до Києва та зазначив, що сторони сьогодні продовжать обговорення.

"У нас була хороша розмова — вже декілька раундів, і сьогодні ще будемо говорити. Головне — досягти миру достойного, надійного і тривалого для України. Всі зусилля спрямовуємо на це", — заявив глава держави.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський також подякував американським представникам за приїзд до Києва та привітав їх із зустріччю.

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Переговори України та США щодо шляхів завершення війни продовжуються. Сторони мають намір зосередитися на пошуку рішень, які можуть наблизити до досягнення надійного та тривалого миру для України.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 вересня спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про конструктивний початок зближення позицій України та Росії. За його словами, американська сторона прагне скоротити розбіжності між Києвом і Москвою та налагодити ефективну комунікацію.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп прагне не лише завершити війну в Україні, а й створити умови для довготривалого та стійкого миру. За словами його зятя і радника Джареда Кушнера, Трамп вважає війну складною проблемою, яку необхідно вирішити.