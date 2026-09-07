Виткофф о переговорах: был достигнут существенный прогресс

Специальный посланник США Стивен Виткофф. Фото: Reuters

Спецпосланник США Стивен Виткофф заявил о "существенном прогрессе" в работе по достижению мира в Украине. Он отметил, что стороны также продвинулись в подготовке новых трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Об этом Виткофф сообщил по итогам поездки в Москву и Киев вместе с Джаредом Кушнером.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Х.

Реклама

Виткофф рассказал о результатах переговоров

Стивен Виткофф сообщил в посте в социальной сети X, что в ходе последних встреч удалось добиться прогресса в дипломатическом процессе по прекращению войны в Украине. Он заявил, что одним из результатов стало продвижение в вопросе организации следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

"Был достигнут существенный прогресс, в том числе в плане подготовки дополнительных трехсторонних переговоров", — заявил специальный посланник США.

Стивен Виткофф также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжает активно работать над прекращением боевых действий и достижением долгосрочного и устойчивого мира.

Читайте также:

Украина провела в Киеве три раунда переговоров с представителями президента США. К обсуждениям также присоединились представители европейских стран — Франции, Великобритании и Германии. В ходе этих встреч стороны обсуждали дальнейшие дипломатические шаги и возможные пути завершения войны. Новые трехсторонние переговоры могут стать следующим этапом дипломатических усилий с участием Украины, США и России.

Пост Стивена Виткоффа. Скриншот: X

Стивен Виткофф, Владимир Зеленский и Джаред Кушнер. Фото: Special Envoy Steve Witkoff/X

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины отметил, что провел личные переговоры со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, подведя итоги переговорного дня. По его словам, Украина вместе с партнерами должна и в дальнейшем координировать усилия, чтобы не упустить возможности для дипломатического завершения войны.

Ранее мы писали, что, по мнению Стивена Виткоффа, существуют перспективы для достижения "хорошего решения", которое позволит завершить войну. Перед визитом в Киев американская делегация встретилась в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы ознакомиться с позицией Кремля, после чего передала полученную информацию президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинской стороне.