ПВО, зима и дипломатия: Зеленский провел совещание после переговоров

Владимир Зеленский и представители украинской переговорной группы. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой по итогам встреч в Киеве с представителями президента США. Стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги, потребности Украины в противовоздушной обороне, технологическое сотрудничество и подготовку к зиме.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

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Зеленский об итогах переговоров в Киеве

Президент Украины сообщил, что в ходе встреч в Киеве состоялись три раунда переговоров с представителями американской стороны. К работе также присоединились представители стран E3 — Франции, Великобритании и Германии. Глава держави отметил, что накануне отдельно провел личную беседу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по итогам переговорного дня. Он также подчеркнул, что Украина и партнеры должны продолжать совместную работу, чтобы сохранить возможность дипломатического урегулирования.

"Самое главное — продолжать активно и совместно работать вместе, чтобы дипломатия была", — заявил Владимир Зеленский.

ПВО, зимний период и новые встречи

Особое внимание в ходе переговоров уделили потребностям Украины в противовоздушной обороне. Стороны также подробно обсудили технологическое сотрудничество, необходимое для усиления защиты Украины. Еще одним важным вопросом стал "зимний пакет". Владимир Зеленский написал в посте, что партнеры знают, какие решения могут быть эффективными и что именно необходимо сделать до начала зимнего периода.

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По итогам переговоров стороны координируют дальнейшие шаги; известно, что украинская сторона также готовится к новым встречам и дальнейшему взаимодействию с партнерами. Зеленский подчеркнул, что Украина и впредь будет вносить конструктивные предложения в ходе дипломатического процесса.

"Подробно обсудили наши потребности в ПВО, соответствующее технологическое сотрудничество и необходимый зимний пакет. Партнеры знают, что может сработать и что должно сработать именно к зиме. Координируем дальнейшие шаги. Готовим следующие встречи и взаимодействие. Украинские предложения конструктивны, и так будет всегда. Спасибо!", — написал украинский лидер.

Давид Арахамия и Рустем Умеров. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Сергей Кислица и Кирилл Буданов. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует провести ряд телефонных переговоров. Сначала он заслушает специальных представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера об итогах последних переговоров, после чего проведет беседу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие недели Украина, США и европейские партнеры могут провести трехстороннюю встречу, на которой планируется подробно обсудить дальнейшие договоренности. В ходе переговоров стороны затронули ряд вопросов, в частности возможность прекращения огня, а глава государства подчеркнул, что Украина ожидает конкретных результатов и четких решений.