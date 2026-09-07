Президент США 7 сентября 2026 года позвонит Путину и Зеленскому

Президент США Дональд Трамп. Фото: globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп проведет телефонные переговоры. Он выслушает своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушпера, чтобы узнать о результатах последних переговоров, а затем пообщается с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на Kyiv Independent сообщает Новини.LIVE.

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Кому позвонит Трамп

Как сообщил изданию американский чиновник, после разговора с кремлевским диктатором американский лидер позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Оба разговора состоятся 7 сентября.

Как информировал Новини.LIVE Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно встречи с представителями президента США. По словам главы государства, стороны обсудили широкий спектр вопросов. В частности, речь шла о возможности прекращения огня.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома сообщал, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев. Цель визита — найти способ урегулирования войны между РФ и Украиной. По мнению Трампа, конфликт сложно завершить из-за вражды между президентами Зеленским и Путиным.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на ТСН писал о заявлении Стива Уиткоффа. Спецпосланник США, который вместе с Джаредом Кушнером 6 сентября прибыл в Киев, сообщил, что за последние 48 часов Штатам удалось начать процесс сближения Украины и РФ. Цель США — сократить разногласия и наладить эффективную коммуникацию.