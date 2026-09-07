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Головна Новини дня Трамп після перемовин зателефонує Путіну і Зеленському

Трамп після перемовин зателефонує Путіну і Зеленському

Ua ru
7 вересня 2026 00:38
Президент США 7 вересня 2026 року зателефонує Путіну і Зеленському
Президент США Дональд Трамп. Фото: globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп проведе телефонні розмови. Він заслухає своїх представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушпера, щоб дізнатися про результати останніх перемовин, а потім поспілкується із президентом РФ Володимиром Путіним. 

Про це з посиланням на Kyiv Independent передає Новини.LIVE.

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Кому зателефонує Трамп 

Як повідомив виданню американський посадовець, після розмови із кремлівським диктатором американський лідер зателефонує Президенту України Володимиру Зеленському. Обидві розмови відбудуться 7 вересня.

Як інформував Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський висловився щодо зустрічі із представниками президента США. За словами голови держави, сторони обговорили широкий спектр питань. Зокрема, йшлося про можливість припинення вогню.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому повідомляв, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Москву і Київ. Мета візиту — знайти спосіб врегулювання війни між РФ і Україною. На думку Трампа, конфлікт складно завершити через ворожнечу між президентами Зеленським і Путіним.

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Також Новини.LIVE з посиланням на ТСН писав про заяву Стіва Віткоффа. Спецпосланець США, який разом із Джаредом Кушнером 6 вересня прибув до Києва, повідомив, що впродовж останніх 48 годин Штатам вдалося розпочати процес зближення України та РФ. Мета США — скоротили розбіжності та налагодити ефективну комунікацію.

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Америка
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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