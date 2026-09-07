ППО, зима та дипломатія: Зеленський провів нараду після переговорів

Володимир Зеленський та представники української переговорної групи. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за підсумками зустрічей у Києві з представниками президента США. Сторони обговорили подальші дипломатичні кроки, потреби України в протиповітряній обороні, технологічну співпрацю та підготовку до зими.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

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Зеленський про підсумки переговорів в Києві

Президент України повідомив, що під час зустрічей у Києві відбулося три раунди переговорів із представниками американської сторони. До роботи також долучилися представники країн E3 — Франції, Великої Британії та Німеччини. Глава держави зазначив, що окремо напередодні провів особисту розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером за підсумками переговорного дня. Він також наголосив, що Україна та партнери мають продовжувати спільну роботу, щоб зберігати можливість дипломатичного врегулювання.

"Найголовніше — продовжувати активно й спільно працювати разом, щоб дипломатія була", — заявив Володимир Зеленський.

ППО, зимовий період та нові зустрічі

Окрему увагу під час переговорів приділили потребам України у протиповітряній обороні. Сторони також предметно обговорили технологічну співпрацю, необхідну для посилення захисту України. Ще одним важливим питанням став зимовий пакет. Володимир Зеленський написав в дописі, що партнери знають, які рішення можуть бути ефективними та що саме необхідно зробити до початку зимового періоду.

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За підсумками переговорів сторони координують подальші кроки, відомо, що українська сторона також готується до нових зустрічей та подальшої комунікації з партнерами. Зеленський підкреслив, що Україна й надалі представлятиме конструктивні пропозиції під час дипломатичного процесу.

"Предметно обговорили наші потреби в ППО, відповідну технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет. Партнери знають, що може спрацювати і що має спрацювати саме до зими. Координуємо подальші кроки. Готуємо наступні зустрічі й комунікацію. Українські пропозиції конструктивні, і так буде завжди. Дякую!", — написав український лідер.

Давид Арахамія та Рустем Умєров. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Сергій Кислиця та Кирило Буданов. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп планує провести низку телефонних розмов. Спочатку він заслухає спеціальних представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера щодо підсумків останніх переговорів, після чого проведе розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомив, що вже найближчими тижнями Україна, США та європейські партнери можуть провести тристоронню зустріч, на якій планують детально обговорити подальші домовленості. Під час переговорів сторони порушили низку питань, зокрема можливість припинення вогню, а глава держави наголосив, що Україна очікує конкретних результатів і чітких рішень.