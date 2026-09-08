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Главная Новости дня Зеленский назвал мирные инициативы делегации США достойными внимания

Зеленский назвал мирные инициативы делегации США достойными внимания

Ua ru
8 сентября 2026 11:51
Зеленский рассказал о переговорах с США и «мирном пакете» от Кушнера
Переговоры делегаций Украины и США. Фото: ОПУ

Украина и Соединённые Штаты приступили к совместной работе над предложениями по мирному плану, о котором ранее упоминал Кушнер. По словам Владимира Зеленского, участники переговоров предложили несколько заслуживающих внимания идей, однако говорить об их эффективности и реальных последствиях пока рано. Кроме того, подробности этих предложений пока не подлежат огласке.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявления президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие во время общения с журналистами.

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Зеленский положительно отреагировал на мирные предложения

Украинские власти совместно с американской стороной сначала намерены подробно разобрать каждый пункт и только после завершения внутренних консультаций выступить с заявлениями.

"Я не могу сейчас свободно озвучивать эти идеи в медиапространстве, потому что мы с американцами сначала поработаем над этим, а уже потом будем общаться", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что часть наработок американских партнеров действительно заслуживает серьезного внимания и содержит конструктивные решения.

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"Что касается мирного пакета, о котором говорил Кушнер, и новых идей, я вам скажу откровенно: действительно, пара идей была очень неплохих, достойных", — подчеркнул президент.

В то же время украинская сторона пока воздерживается от оптимистичных прогнозов относительно того, удастся ли воплотить эти дипломатические предложения на практике. Киев в настоящее время работает над подготовкой собственного ответа и анализом каждого пункта представленного видения мирного плана.

"И получится ли их актуализировать и сделать действенными, получится ли результат, я пока не знаю. Но то, что мы поработаем и проработаем детали, а также наше видение и наша реакция на эти идеи — это факт", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Новини.LIVE сообщает, что в воскресенье, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, сосредоточившись на поиске практических путей к завершению войны и достижению мира.

Сразу после этого глава государства собрал украинскую переговорную команду, чтобы скорректировать дипломатические шаги, согласовать насущные потребности в системах ПВО, совместные технологические проекты и планы защиты перед зимним периодом.

Со своей стороны, специальный посланник США Стивен Виткофф после визитов в Киев и Москву отметил ощутимый прогресс в мирном процессе. По его словам, делегациям удалось заметно продвинуться в организации предстоящих трехсторонних переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и России.

Владимир Зеленский США переговоры война в Украине мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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