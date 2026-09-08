Зеленський розраховує зустрітися з Трампом наприкінці вересня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися з Президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Однією з тем переговорів має стати отримання Україною антибалістичних ракет для протидії російським ударам. За словами Зеленського, представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже отримали детальну інформацію про потреби України та строки постачання.

Про це Володимир Зеленський сказав у відповідь на питання журналістів у вівторок, 8 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про зустріч з Трампом наприкінці вересня

Зеленський розповів, що під час останньої масованої атаки Росії українська протиповітряна оборона знищила близько 90% із майже 180 повітряних цілей. Зокрема, українські сили ППО збили понад три десятки крилатих ракет.

Водночас із балістичними ракетами ситуація залишається складнішою через нестачу необхідних засобів перехоплення. Саме цей дефіцит, за словами президента, Україна обговорює в межах підготовки "зимового пакета".

Говорячи про роботу української ППО під час останньої атаки, Зеленський зазначив, що загальний результат був високим, однак можливостей для протидії балістиці недостатньо.

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"Вони мало збили балістичних ракет, причина вам відома, чому. Але, наприклад, збили більше трьох десятків крилатих ракет, і це важливо, щоб позбивали всі ці ракети, а одну тільки не збили. Ну і всього було біля 180 цілей, 90% збити. Хороший результат. Чи він достатній? Ні. Потрібні ракети, ви про них знаєте", — наголосив глава держави.

Президент також згадав про наслідки останньої атаки, зазначивши, що ніч була складною, а серед її наслідків є поранені та загиблі. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

За словами Зеленського, американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час своїх візитів отримали детальну інформацію про те, які саме антибалістичні ракети потрібні Україні та в які терміни їх необхідно поставити.

"Поки результату цього не буде, нам потрібні пакети балістики від американців. Вони почули детально, що нам потрібно, на коли нам потрібно", — сказав лідер.

Паралельно Україна працює над власною програмою протидії балістичним ракетам FREYJA. Зеленський висловив сподівання, що її підтримають Сполучені Штати, а також зазначив, що Україна розраховує на співпрацю з європейськими партнерами.

"Ми готуємо свою програму FREYJA, дуже надіємося, що і цю програму будуть американці підтримувати, але тим не менше з європейцями ми точно отримаємо бажаний результат", — повідомив президент.

Окремо Зеленський додав, що розраховує на особисту зустріч із Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Під час неї Зеленський планує порушити питання отримання необхідних засобів для протидії балістичним ракетам:

"Я розраховую на зустріч у 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми, і, дай Боже, буде результат".

Також Зеленський заявив, що Україна рухається до тристороннього формату, однак не став розкривати деталі. За його словами, спочатку сторони мають підготувати відповідні домовленості, а вже після цього повідомити про них суспільству.

Україна готова шукати компроміс щодо зерна та енергетики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий шукати компроміс у питаннях продовольства та енергетики. Водночас він наголосив, що для досягнення домовленостей необхідні зустрічні кроки з боку Росії. За словами президента, Україна вже погодилася на значну кількість компромісних рішень.

Зеленський зазначив, що питання енергетики та продовольства є важливими не лише для України та Росії, а й для інших держав світу. Зокрема, він назвав Індію, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет, країни Азії та інші держави.

Глава держави також прокоментував візити спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви. На його думку, те, що американські представники побували в обох столицях, є не лише сигналом політичної підтримки, а й свідченням посилення позицій України на полі бою та в переговорному процесі.

"І це сигнал не тільки політичної підтримки, а це говорить про те, що Україна стала сильнішою на полі бою. І Україна сильніша переговорна позиція. До речі, це й американська сторона говорить про це. І визнають їх військові, і їх аналітики. Це факт. У 26 році, з кінця 25 року, скажімо так, ми посилюємося на полі бою. У Росії багато втрат і мало здобутків", — наголосив лідер.

За словами Зеленського, під час переговорів він також мав можливість показати американській стороні наслідки російських ударів по Україні. Крім того, президент детально обговорив із прямим переговорником Трампа потреби України у протиповітряній обороні та необхідний пакет засобів ППО.

Говорячи про можливі домовленості щодо енергетики та продовольства, Зеленський наголосив, що ці питання мають значення для багатьох країн світу. Саме тому Україна, за його словами, готова шукати компроміс у цих сферах.

Водночас президент підкреслив, що подальший рух до домовленостей має передбачати кроки як з боку України, так і з боку Росії. Зеленський наголосив, що Москва не повинна очікувати компромісів лише від Києва, оскільки Україна вже зробила значну їх кількість.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що серед мирних пропозицій США є кілька справді вартих уваги ідей. Україна та США спільно опрацьовуватимуть їхні деталі, після чого зможуть публічно озвучити позицію. Водночас президент наголосив, що поки зарано говорити, чи вдасться реалізувати ці пропозиції та досягти результату.

Новини.LIVE також писали, що США вивчають можливі кроки для зимової деескалації війни між Україною та Росією. Нові пропозиції стосуються енергетики, експорту зерна, нафти та газу, а найближчі тижні Зеленський назвав можливим вікном для дипломатії. Україна також розглядає Генасамблею ООН у Нью-Йорку як можливий майданчик для подальших переговорів.