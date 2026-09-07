Зеленський: США вивчають можливість деескалації війни взимку

Володимир Зеленський та Стів Віткофф. Фото: Reuters

США вивчають можливі кроки для деескалації війни між Україною та Росією в зимовий період. Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчі тижні можуть стати вікном для дипломатії. Нові американські пропозиції стосуються, зокрема, енергетики, експорту зерна, нафти та газу.

Про це він розповів Axios, інформує Новини.LIVE.

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Що США пропонують Україні та Росії

За словами Зеленського, спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі в Києві заявили, що Росія готова до переговорів.

Американські представники також привезли нові ідеї щодо можливих кроків деескалації з боку України та Росії напередодні зими та під час холодного періоду.

Йдеться про потенційні домовленості у сферах енергетики, експорту зерна, нафти та газу. Водночас у США наразі не впевнені, чи вдасться узгодити інтереси Києва та Москви до початку зими.

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Зеленський наголосив, що попередні спроби домовитися про припинення вогню або обмеження ударів по енергетичних об'єктах не дали сталого результату.

Зеленський назвав можливість для дипломатії

Президент України вважає, що період перед зимою може стати важливим вікном для відновлення дипломатичного процесу.

За його словами, Володимир Путін розраховує використати зиму для посилення тиску на Україну. Водночас російський президент, на думку Зеленського, не хоче загострювати відносини з Дональдом Трампом напередодні проміжних виборів у США в листопаді.

Зеленський припустив, що Путін може бути зацікавлений у тому, щоб забезпечити Трампу певний дипломатичний результат.

Де можуть продовжити переговори

Зеленський запропонував використати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться у вересні, як можливий майданчик для подальших переговорів.

Український президент також не виключив проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Водночас остаточного рішення щодо такої зустрічі наразі немає.

За словами Зеленського, Україна планує використати вересень і жовтень для відновлення дипломатичного процесу.

США готують зимову допомогу Україні

Окремо Вашингтон планує підтримати Україну так званим "зимовим пакетом", який передбачатиме допомогу у сфері протиповітряної оборони та енергетики.

Зеленський наголосив, що навіть під час дипломатичного процесу Україна має зберігати військову силу та бути готовою до продовження бойових дій.

Як писали Новини.LIVE, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про суттєвий прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні. За його словами, під час зустрічей у Москві та Києві американська сторона обговорила нові ідеї щодо миру та можливого подальшого переговорного процесу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що тристоронню зустріч України, США та Росії можуть оголосити найближчим часом. Паралельно американська сторона працює над мирним пакетом, до якого залучені Стів Віткофф, Джаред Кушнер, віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо.