Зеленский: США изучают возможность деэскалации войны зимой

Владимир Зеленский и Стив Виткофф. Фото: Reuters

США изучают возможные меры по деэскалации войны между Украиной и Россией в зимний период. Президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшие недели могут стать окном возможностей для дипломатии. Новые американские предложения касаются, в частности, энергетики, экспорта зерна, нефти и газа.

Об этом он рассказал Axios, сообщает Новини.LIVE.

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Что США предлагают Украине и России

По словам Зеленского, специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи в Киеве заявили, что Россия готова к переговорам.

Американские представители также привезли новые идеи относительно возможных шагов по деэскалации со стороны Украины и России в преддверии зимы и в холодный период.

Речь идет о потенциальных договоренностях в сферах энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. В то же время в США пока не уверены, удастся ли согласовать интересы Киева и Москвы до начала зимы.

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Зеленский подчеркнул, что предыдущие попытки договориться о прекращении огня или ограничении ударов по энергетическим объектам не дали устойчивого результата.

Зеленский назвал это возможностью для дипломатии

Президент Украины считает, что период перед зимой может стать важным окном для возобновления дипломатического процесса.

По его словам, Владимир Путин рассчитывает использовать зиму для усиления давления на Украину. В то же время российский президент, по мнению Зеленского, не хочет обострять отношения с Дональдом Трампом накануне промежуточных выборов в США в ноябре.

Зеленский предположил, что Путин может быть заинтересован в том, чтобы обеспечить Трампу определенный дипломатический результат.

Где могут продолжиться переговоры

Зеленский предложил использовать Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре, в качестве возможной площадки для дальнейших переговоров.

Украинский президент также не исключил проведения нового раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. В то же время окончательного решения относительно такой встречи пока нет.

По словам Зеленского, Украина планирует использовать сентябрь и октябрь для возобновления дипломатического процесса.

США готовят зимнюю помощь Украине

Кроме того, Вашингтон планирует поддержать Украину так называемым "зимним пакетом", который будет предусматривать помощь в сфере противовоздушной обороны и энергетики.

Зеленский подчеркнул, что даже в ходе дипломатического процесса Украина должна сохранять военную мощь и быть готовой к продолжению боевых действий.

Как писали Новини.LIVE, спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по прекращению войны в Украине. По его словам, в ходе встреч в Москве и Киеве американская сторона обсудила новые идеи относительно мира и возможного дальнейшего переговорного процесса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что о трехсторонней встрече Украины, США и России могут объявить в ближайшее время. Параллельно американская сторона работает над мирным пакетом, к разработке которого привлечены Стив Виткофф, Джаред Кушнер, вице-президент США Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио.