Зеленский рассчитывает встретиться с Трампом в конце сентября

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Одной из тем переговоров должно стать получение Украиной антибаллистических ракет для противодействия российским ударам. По словам Зеленского, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже получили подробную информацию о потребностях Украины и сроках поставок.

Об этом Владимир Зеленский заявил в ответ на вопросы журналистов во вторник, 8 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о встрече с Трампом в конце сентября

Зеленский рассказал, что во время последней массированной атаки России украинская противовоздушная оборона уничтожила около 90% из почти 180 воздушных целей. В частности, украинские силы ПВО сбили более трех десятков крылатых ракет.

В то же время с баллистическими ракетами ситуация остается более сложной из-за нехватки необходимых средств перехвата. Именно этот дефицит, по словам президента, Украина обсуждает в рамках подготовки "зимнего пакета".

Говоря о работе украинской ПВО во время последней атаки, Зеленский отметил, что общий результат был высоким, однако возможностей для противодействия баллистическим ракетам недостаточно.

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"Они сбили мало баллистических ракет, причина вам известна. Но, например, сбили более трёх десятков крылатых ракет, и это важно — чтобы сбили все эти ракеты, а одну-единственную не сбили. Ну и всего было около 180 целей, 90% сбито. Хороший результат. Достаточен ли он? Нет. Нужны ракеты, вы о них знаете", — подчеркнул глава государства.

Президент также упомянул о последствиях последней атаки, отметив, что ночь была сложной, а среди её последствий — раненые и погибшие. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

По словам Зеленского, американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время своих визитов получили подробную информацию о том, какие именно противоракетные ракеты нужны Украине и в какие сроки их необходимо поставить.

"Пока результата этого не будет, нам нужны баллистические комплексы от американцев. Они подробно услышали, что нам нужно и к какому сроку", — сказал лидер.

Параллельно Украина работает над собственной программой противодействия баллистическим ракетам FREYJA. Зеленский выразил надежду, что её поддержат Соединённые Штаты, а также отметил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с европейскими партнёрами.

"Мы готовим свою программу FREYJA, очень надеемся, что и эту программу американцы будут поддерживать, но тем не менее с европейцами мы точно добьемся желаемого результата", — сообщил президент.

Отдельно Зеленский добавил, что рассчитывает на личную встречу с Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. В ходе встречи Зеленский планирует поднять вопрос о получении необходимых средств для противодействия баллистическим ракетам:

"Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом, на то, что этот вопрос будет поднят, и, дай Бог, будет результат".

Также Зеленский заявил, что Украина движется к трехстороннему формату, однако не стал раскрывать детали. По его словам, сначала стороны должны подготовить соответствующие договоренности, а уже после этого сообщить о них обществу.

Украина готова искать компромисс по вопросам зерна и энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов искать компромисс в вопросах продовольствия и энергетики. В то же время он подчеркнул, что для достижения договоренностей необходимы ответные шаги со стороны России. По словам президента, Украина уже согласилась на значительное количество компромиссных решений.

Зеленский отметил, что вопросы энергетики и продовольствия важны не только для Украины и России, но и для других государств мира. В частности, он назвал Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет, страны Азии и другие государства.

Глава государства также прокомментировал визиты спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву. По его мнению, то, что американские представители побывали в обеих столицах, является не только сигналом политической поддержки, но и свидетельством укрепления позиций Украины на поле боя и в переговорном процессе.

"И это сигнал не только политической поддержки, но и свидетельство того, что Украина стала сильнее на поле боя. И у Украины более сильная переговорная позиция. Кстати, об этом говорит и американская сторона. И их военные, и их аналитики признают это. Это факт. В 2026 году, с конца 2025 года, скажем так, мы усиливаемся на поле боя. У России много потерь и мало достижений", — подчеркнул лидер.

По словам Зеленского, во время переговоров он также имел возможность показать американской стороне последствия российских ударов по Украине. Кроме того, президент подробно обсудил с прямым переговорщиком Трампа потребности Украины в противовоздушной обороне и необходимый пакет средств ПВО.

Говоря о возможных договоренностях в сфере энергетики и продовольствия, Зеленский подчеркнул, что эти вопросы важны для многих стран мира. Именно поэтому Украина, по его словам, готова искать компромисс в этих сферах.

В то же время президент подчеркнул, что дальнейшее продвижение к договоренностям должно предусматривать шаги как со стороны Украины, так и со стороны России. Зеленский отметил, что Москва не должна ожидать компромиссов только от Киева, поскольку Украина уже пошла на значительное количество уступок.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что среди мирных предложений США есть несколько действительно заслуживающих внимания идей. Украина и США будут совместно прорабатывать их детали, после чего смогут публично озвучить свою позицию. В то же время президент подчеркнул, что пока рано говорить, удастся ли реализовать эти предложения и достичь результата.

Новини.LIVE также писали, что США изучают возможные шаги для зимней деэскалации войны между Украиной и Россией. Новые предложения касаются энергетики, экспорта зерна, нефти и газа, а ближайшие недели Зеленский назвал возможным окном для дипломатии. Украина также рассматривает Генассамблею ООН в Нью-Йорке как возможную площадку для дальнейших переговоров.