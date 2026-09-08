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Главная Новости дня Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили визиты спецпосланников США

Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили визиты спецпосланников США

Ua ru
8 сентября 2026 17:30
Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили визиты специальных посланников США
Срочная новость

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг войны в Украине и дипломатические усилия Вашингтона. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, российский президент также заявил об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Европы.

Об этом сообщил помощник диктатора РФ Юрий Ушаков, передает Новини.LIVE.

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Он подчеркивает, что во время телефонного разговора Владимир Путин изложил Дональду Трампу «объективный и основательный анализ» ситуации, складывающейся в рамках войны. Российский диктатор также положительно оценил посреднические усилия США, направленные на поиск путей урегулирования войны против Украины.

В то же время Дональд Трамп, как утверждает Ушаков, заявил о заинтересованности в достижении прорыва в урегулировании украинского конфликта в течение своего президентского срока.

Отдельно Путин заявил Трампу, что у России якобы нет агрессивных планов в отношении европейских стран.

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«У России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», — передал слова Путина Ушаков.

Также президенты обменялись мнениями относительно результатов недавних поездок американских представителей в Москву и Киев. Речь идет о визитах спецпредставителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Беседа состоялась на фоне активизации дипломатических контактов по вопросу возможного урегулирования войны России против Украины.

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Дональд Трамп
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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